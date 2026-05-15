محمدحسن امامیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با موضوع هفته ملی جمعیت و همزمانی آن با هفته سلامت از جمعیت جوان به عنوان مهمترین چالش کشور یاد کرد و ادامه داد: جمعیت جوان و پویا تضمین کننده آینده این مرز و بوم است.
وی به اهمیت توجه به جوانی جمعیت، تحکیم بنیان خانواده و ارتقای شاخصهای سلامت جامعه تأکید داشت و توضیح داد: جمعیت جوان و سالم از مهمترین سرمایههای کشور برای دستیابی به توسعه پایدار است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با تاکید به اینکه پیوند عمیق میان سلامت، خانواده و آینده جمعیتی کشور وجود دارد، اضافه کرد: تقویت فعالیتهای مرتبط با صیانت از خانواده و جوانی جمعیت در دست اجرا است.
امامیان تصریح کرد: توجه بیشتر به سلامت مادران، کودکان و خانوادهها، ارتقای شاخصهای بهداشتی و درمانی، حمایت از فرزندآوری و افزایش امید، نشاط و امنیت اجتماعی، نیاز مهم جامعه امروز است.
وی افزود: توسعه خدمات سلامت، ارتقای آگاهی عمومی، حمایت از خانواده و ترویج فرهنگ سلامت محور برای حوزه تحت پوشش دانشگاه در دستور کار است.
