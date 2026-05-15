به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، در مصاحبه اختصاصی با یک رسانه هندی، ضمن قدردانی از میزبانی گرم و برنامه‌ریزی عالی دولت هند در نشست وزیران خارجه بریکس، این نشست را یکی از بهترین دورهای برگزار شده ارزیابی کرد.

عراقچی با اشاره به دیدارهای متعدد صورت‌گرفته در حاشیه این نشست، گفت که فرصت پیدا کرده مواضع جمهوری اسلامی ایران را به‌ویژه پس از جنگ تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی تشریح کند.

وی از موضع گیری بریکس در محکومیت این تجاوز، که ناقض حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد است، قدردانی کرد.

وزیر خارجه کشورمان با بیان اینکه درگیری‌های غرب آسیا بخش عمده گفت‌وگوهای بریکس را به خود اختصاص داده بود، تأکید کرد: هیچ راه‌حل نظامی وجود ندارد و آمریکا باید این واقعیت را بپذیرد؛ آنها حداقل دو بار ما را آزموده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که اقدام نظامی به هدف نمی‌رسد.

عراقچی مهم‌ترین مانع در مسیر دیپلماسی را «پیام‌های متناقض آمریکایی‌ها» از طریق اظهارنظرها و مصاحبه‌های مختلف عنوان کرد.

وی در خصوص تنگه هرمز نیز گفت: ما آغازگر جنگ نبودیم و فقط از خود دفاع می‌کنیم. تنگه هرمز بسته نیست، به ویژه برای کشورهای دوست؛ محدودیت تنها برای دشمنان ما اعمال می‌شود. کشتی‌های کشورهای دوست کافی است عبور خود را با نیروهای نظامی ایران هماهنگ کنند تا عبوری امن داشته باشند.

وزیر خارجه ایران تأکید کرد: تنها راه‌حل، پایان کامل این جنگ تجاوزکارانه است و پس از آن عبور امن برای تک‌تک کشتی‌ها تضمین خواهد شد.