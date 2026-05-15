به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی پیش از ظهر جمعه در جلسه بررسی وضعیت نقاط حادثه‌خیز این استان اظهار داشت: تعداد قابل توجهی از نقاط پرحادثه در محورهای مواصلاتی استان وجود دارد. متأسفانه این نقاط علاوه بر ایجاد اختلال در تردد، موجب بروز تصادفات و مشکلات جدی برای مردم می‌شود که ضرورت دارد با سرعت بیشتری ساماندهی شوند.

وی افزود: در این نشست، پروژه‌هایی که پیمانکاران آنها طی مدت طولانی در حال اجرا بوده‌اند، مورد بررسی قرار گرفت و ضرب‌الاجل مشخصی برای تکمیل فوری پروژه‌ها و تحویل آنها تعیین شد.

استاندار مازندران با تأکید بر تأمین منابع مالی مورد نیاز این طرح‌ها تصریح کرد: با دستور ویژه استانداری، مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان از محل مولدسازی املاک دولتی در اختیار اداره کل راهداری قرار می‌گیرد تا بخشی از پروژه‌های مرتبط با رفع نقاط حادثه‌خیز و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ترافیکی اجرایی شود.

یونسی رستمی ادامه داد: در این جلسه، پروژه‌های مختلف در سراسر استان مورد بررسی قرار گرفت و کلیات طرح‌ها به تأیید رسید و همچنین مقرر شد پیگیری‌های لازم برای تأمین و تخصیص اعتبارات توسط اداره کل راه و شهرسازی انجام شود.

وی از برگزاری نشست‌های مستمر برای پیگیری روند اجرای پروژه‌ها خبر داد و خاطرنشان کرد: هفته آینده نیز جلسه‌ای برای بررسی روند پیشرفت مصوبات برگزار خواهد شد تا اقدامات مربوط به رفع نقاط حادثه‌خیز با سرعت بیشتری دنبال شود.

استاندار مازندران در پایان تأکید کرد: با اجرای این طرح‌ها، بخشی از مشکلات ترافیکی و نقاط حادثه‌خیز استان که بعضاً منجر به تصادفات سنگین می‌شود، برطرف خواهد شد و شاهد کاهش چشمگیر سوانح جاده‌ای در محورهای مواصلاتی مازندران خواهیم بود.