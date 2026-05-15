ایزدی:موکب شهر مهربانی نماد همدلی و نشاط اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ماشاءالله ایزدی گفت: این موکب با هدف تقویت هویت فرهنگی، توسعه نشاط اجتماعی و ایجاد فضای همدلی میان شهروندان برپا شده است.

وی افزود: موکب شهر مهربانی توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شهرکرد و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری، فضایی مناسب برای حضور خانواده‌ها، کودکان و جوانان فراهم کرده است.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد اظهار داشت: در این موکب برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری از جمله فعالیت‌های ویژه کودکان، نقاشی و برنامه‌های اجتماعی پیش‌بینی شده که با استقبال شهروندان همراه بوده است.

رئیس شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به اهمیت تقویت روحیه همبستگی و مشارکت اجتماعی در جامعه، تأکید کرد: اجرای چنین برنامه‌هایی می‌تواند در افزایش تعاملات اجتماعی، ترویج فرهنگ مهربانی و تقویت نشاط عمومی نقش مؤثری داشته باشد.

وی همچنین بر ضرورت استمرار برنامه‌های فرهنگی و مردمی در سطح شهر تأکید کرد.