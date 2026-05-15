صعود اعضای جعمیت هلال احمر هوراند به ارتفاعات کلیبر

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته جهانی هلال‌احمر و صلیب‌سرخ، امدادگران و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر شهرستان هوراند با برگزاری برنامه کوهپیمایی در مسیر جنگلی و کوهستانی شهرستان کلیبر، یاد و خاطره شهدای امدادگر را گرامی داشتند.

در این برنامه که با هدف ترویج روحیه ایثار، همدلی و افزایش آمادگی جسمانی امدادگران برگزار شد ۵۱ نفر از اعضای داوطلبان و نجاتگران حضور داشتند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان هوراند گفت: این صعود در قالب پیاده‌روی پنج کیلومتری در مسیرهای سخت‌گذر کوهستانی انجام شد و فرصتی برای تقویت توان جسمی و روحیه خدمت‌رسانی امدادگران در شرایط بحرانی بود.

اسلام غضنفری افزود: گرامیداشت یاد و نام شهدای امدادگر، مرور ارزش‌های ازخودگذشتگی و آمادگی برای حضور در صحنه‌های امدادرسانی از اهداف اصلی این برنامه بود.