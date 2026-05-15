مالکی: اولویت تخصیص خودروهای زرهی با سیستان و بلوچستان است

فدا حسین مالکی در گفت و گو با خبرنگار مهر، از مصوب شدن اعتبارات برای تأمین خودروهای زرهی برای استان سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: در کمیسیون امنیت ملی با فرماندهان نظامی بحث کردیم و اعتبارات لازم مصوب شده است.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی افزود: بخشی از این طرح انجام شده و بخشی دیگر در حال اجراست و ما به شدت پیگیر این موضوع هستیم، چراکه تأمین تجهیزات برای نیروهای مسلح در مرزهای شرقی از اولویت‌های اساسی است.

مالکی تأکید کرد: اولویت تخصیص خودروهای زرهی با سیستان و بلوچستان است و تاکنون تعدادی وارد شده، هرچند هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده‌ایم و نیاز استان بیشتر از این مقدار است.

نماینده زاهدان در پایان اظهار داشت: با توجه به شرایط جنگی که کشور با آن مواجه است، قطعاً این مسئله باید با قوت بیشتری پیگیری شود و ما در مجلس این پیگیری را ادامه خواهیم داد تا نیازهای استان به طور کامل تأمین گردد.