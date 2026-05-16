به گزارش خبرگزاری مهر، محمد لکزایی از اجرای برنامههای حمایتی برای توانمندسازی زنان روستایی و توسعه پروژههای زنجیرهای در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: تقویت نقش زنان روستایی میتواند به افزایش تولید، کاهش فقر و ارتقای امنیت غذایی در مناطق محروم منجر شود.
مدیر جهاد کشاورزی زهک خاطرنشان کرد: توسعه فعالیتهای اقتصادی زنان روستایی یکی از مهمترین ابزارهای دستیابی به توسعه پایدار در هر کشور به شمار میرود، چرا که زنان روستایی علاوه بر نقش مؤثر در اقتصاد خانواده، در حفظ فرهنگ بومی، تنوع زیستی و تأمین امنیت غذایی نیز نقش اساسی دارند.
وی ادامه داد: در همین راستا واحد امور زنان روستایی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زهک با اجرای برنامههای مختلف توانسته است بیش از ۲۰۰ زن روستایی را توانمندسازی کند و با ایجاد و پشتیبانی از ۱۴ صندوق اعتبارات خرد محلی، زمینه پرداخت پنج میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه را برای توسعه فعالیتهای اقتصادی آنان فراهم آورد.
لکزایی تصریح کرد: شکلگیری ۱۲۰ زنجیره ارزش در حوزه کسبوکارهای زنان، حمایت مستقیم از ۱۵۰ کسبوکار زنمحور در مناطق روستایی و توزیع پنج هزار و ۵۰۰ قطعه جوجه میان اعضای صندوقهای زنان روستایی از دیگر اقدامات انجام شده در این حوزه است.
وی افزود: ایجاد بازارهای محلی و بسترهای فروش آنلاین برای عرضه محصولات تولیدی زنان روستایی از برنامههایی است که به افزایش درآمد و پایداری کسبوکارهای آنان کمک کرده است.
مدیر جهاد کشاورزی زهک ادامه داد: در راستای ارتقای مهارتهای زنان روستایی نیز بیش از هزار ساعت دوره آموزشی در زمینههایی مانند سوزندوزی، خامهدوزی، سیاهدوزی، دوخت فنوجی و تهیه انواع ترشیجات برگزار شده که نقش مهمی در رونق کسبوکارهای خانگی در این شهرستان داشته است.
وی گفت: در بسیاری از مناطق روستایی، زنان نیروی کار اصلی در فعالیتهای کشاورزی محسوب میشوند و توانمندسازی آنان از طریق آموزش، دسترسی به ابزار و حمایت از صنایع خانگی میتواند به افزایش بهرهوری، ایجاد درآمد پایدار و کاهش فقر روستایی منجر شود.
لکزایی بیان کرد: توانمندسازی زنان روستایی نه تنها محور اصلی توسعه پایدار، بلکه راهبردی مهم در مدیریت منابع و تقویت امنیت غذایی کشور است.
