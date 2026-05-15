به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه و در پاسداشت روز زبان پارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، نخستین نشست از سلسلهجلسات «ادبیات کهن» و آغاز دوره اول شاهنامهخوانی، در حوزه هنری سیستان و بلوچستان برگزار شد.
در این آیین فرهنگی و ادبی، جمعی از شاعران، داستاننویسان و علاقهمندان به زبان و ادبیات فارسی حضور داشتند و فضای نشست با محوریت بررسی جایگاه ادبیات کهن و نقش آن در پیوند با جامعه امروز شکل گرفت.
افتتاحیه این دوره با حضور احمد ملایی، از اساتید برجسته زبان و ادبیات فارسی، برگزار شد. وی در سخنانی به اهمیت شاهنامه فردوسی در حفظ هویت فرهنگی و زبانی ایرانیان پرداخت و بر ضرورت تداوم چنین نشستهایی برای آشنایی نسل امروز با میراث ادبی کشور تأکید کرد.
حوزه هنری انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان هدف از برگزاری سلسلهنشستهای «ادبیات کهن» را ایجاد بستری برای ترویج فرهنگ مطالعه متون کلاسیک فارسی، تقویت ارتباط نسل جوان با ادبیات فاخر و فراهمسازی فضایی برای گفتوگو و تبادل نظر میان علاقهمندان عنوان کرد.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، این نشستها به صورت ماهانه برگزار خواهد شد و علاقهمندان به ادبیات فارسی میتوانند در جلسات آینده این دوره شرکت کنند.
در پایان این مراسم نیز از همراهی و حضور شرکتکنندگان قدردانی شد و برگزارکنندگان ابراز امیدواری کردند این نشستها بتواند زمینهساز گسترش فعالیتهای فرهنگی و ادبی در میان دوستداران زبان فارسی باشد.
