به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حمید بامری امام جمعه در خطبه های نماز جمعه این هفته دلگان، با اشاره به فرارسیدن سالروز پیوند نورانی حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) بیان کرد: این روز در تقویم ما به نام روز ازدواج نامگذاری شده است.
وی با بیان اینکه این پیوند مبارک، نهتنها یک واقعه تاریخی، بلکه الگویی روشن برای همه جامعه اسلامی است؛ الگویی از ازدواجی ساده، آگاهانه و سرشار از معنویت، افزود: اسلام، ازدواج را یکی از مهمترین پایههای سلامت جامعه میداند.
حجت الاسلام بامری ادامه داد: پیامبر اکرم (ص) فرمودند: ما بُنی فی الإسلام بناء أحبّ إلی الله من التزویج؛ در اسلام بنایی محبوبتر از ازدواج نزد خداوند بنا نشده است؛ بنابراین هرچه مسیر ازدواج جوانان آسانتر شود، جامعه از نظر اخلاقی، روانی و اجتماعی سالمتر خواهد بود.
وی عنوان کرد: متأسفانه امروز در جامعه ما موانعی شکل گرفته که ازدواج آسان را دشوار کرده است؛ موانعی که در تعالیم اسلامی نیست و بیشتر ریشه در برخی رسوم نادرست و توقعات غیرواقعی دارد.
امام جمعه دلگان با عنوان اینکه یکی از این موانع، مراسمهای پرهزینه و تجملگرایی است، ادامه داد: گاهی خانوادهها برای حفظ ظاهر یا چشم و همچشمی، مراسمهایی برگزار میکنند که فشار اقتصادی سنگینی بر دو خانواده و بهویژه جوانان وارد میکند.
وی با اشاره به اینکه این رسم غلط نیز، تحت تأثیر فرهنگ مصرفگرایی و نمایش اجتماعی، ازدواج را به یک برنامه مالی سنگین و وحشتناک تبدیل کرده است، افزود: در حالی که ازدواج امیرالمؤمنین و حضرت زهرا (ع) با سادهترین امکانات انجام شد و همین سادگی، برکت آن زندگی را چندین برابر کرد.
حجت الاسلام بامری با بیان اینکه همچنین جهیزیههای سنگین و غیرضروری به یکی از مشکلات جدی تبدیل شده است، عنوان کرد: اسلام معیار ارزش را نه در وسایل خانه و تجملات بلکه در اخلاق، ایمان و مسئولیتپذیری میداند.
وی با اشاره به اینکه یکی دیگراز موانع ازدواج اسان مهریههای سنگین است، اضافه کرد: این رسم نادرست، عمدتا به دلیل چشموهمچشمی یا بهعنوان تضمینی برای آینده عروس تعیین میشود، اما اغلب به اختلافات خانوادگی منجرمیشود.
امام جمعه دلگان در بخشی دیگر از خطبههای نماز جمعه با اشاره به فرارسیدن دومین سالگرد شهادت جمعی از خادمان ملت، بهویژه آیتالله رئیسی و همراهان ایشان،گفت: این شهیدان عمر و توان خود را در مسیر خدمت به مردم، رفع مشکلات جامعه و اعتلای کشور صرف کردند.
وی با تاکید بر اینکه فرهنگ خدمت صادقانه، اخلاص در عمل و حضور در میان مردم، سرمایهای است که هر جامعهای به آن نیاز دارد، افزود: شهادت آیتالله رئیسی برای ملت ایران یادآور یک حقیقت مهم است؛ اینکه در فرهنگ انقلاب اسلامی، ارزش یک مسئول به میزان خدمت او به مردم سنجیده میشود.
شهید رئیسی نماد مدیریت خستگی ناپذیر بود
امام جمعه دلگان با اشاره به اینکه شهید رئیسی نشان داد که میتوان در بالاترین جایگاه اجرایی کشور بود، اما همچنان با سادهزیستی، مردمی بودن و تلاش شبانهروزی زندگی کرد،تصریح کرد: شهید رئیسی نماد مدیریتی بود که خستگی نمیشناخت؛ از سفرهای استانی تا پیگیری مشکلات محرومان، از تلاش برای پیشرفت کشور تا دفاع از عزت ملی؛ او باور داشت که مسئولیت یعنی باید در میدان، حضور داشته باشند.
وی با بیان اینکه امروز جامعه ما بیش از هر زمان دیگری به چند مسئله اساسی نیازمند است، افزود: دشمنان هر جامعهای تلاش میکنند مردم را نسبت به آینده ناامید کنند، اما وظیفه ما این است که با کار، تلاش، همدلی و تقویت روحیه مسئولیتپذیری، امید را در جامعه زنده نگه داریم.
حجت الاسلام بامری عنوان کرد: یکی از درسهای ماندگار خادمان مردم این بود که مسئولیت، جایگاه تشریفاتی نیست؛ بلکه میدان تلاش و پاسخگویی است. این فرهنگ باید در همه سطوح جامعه، از خانواده تا اداره و بازار، تقویت شود.
امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به همدلی است
وی بیان کرد: امروز کشور بیش از هر چیز به آرامش، همدلی و همکاری نیاز دارد. اختلافافکنی، تهمت و تخریب، توان جامعه را کاهش میدهد؛ اما اخلاق، انصاف و گفتگو، زمینه پیشرفت را فراهم میکند.
امام جمعه دلگان خاطرنشان کرد: گرانی، معیشت، اشتغال جوانان و دغدغههای خانوادهها مسائل واقعی جامعه است. همه مسئولان و همه کسانی که تریبون و امکاناتی در اختیار دارند، باید حل مشکلات مردم را اولویت بدانند.
نظر شما