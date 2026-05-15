جنگ فرسایشی به نفع ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حیدرعلی راشکی در خطبه های نماز جمعه این هفته زهک ضمن تبریک فرارسیدن سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت یاد شهید خدمت آیت الله رئیسی، به تشریح نقاط قوت و فرصتهای بینظیر پیش روی کشور پرداخت.

امام جمعه زهک با اشاره به تلاش دشمنان برای اعمال فشار از طریق محاصره دریایی تأکید کرد: آمریکا با توهم محاصره دریایی گمان میکند میتواند ایران را ناتوان کند، اما غافل از اینکه کشور ما سرشار از ظرفیتهای طلایی در مرزهای زمینی است.

وی در ادامه به تحولی استراتژیک در منطقه اشاره کرد و افزود: خوشبختانه امروز استان سیستان و بلوچستان به یکی از مهمترین کریدورهای تجاری کشور تبدیل شده است و این نقطه قوت، وابستگی به مسیرهای دریایی را کاهش داده است.

حجت الاسلام راشکی در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به آمارهای بین المللی بیان کرد: ایران با افتخار دومین صادرکننده بزرگ نفت در جهان است. این جایگاه نشان دهنده نفوذناپذیری اقتصاد ملت ایران در برابر تهدیدات است.

وی همچنین با تحلیل هوشمندانه از معادلات جهانی گفت: جنگ فرسایشی فعلی به دلیل تسلط ایران بر تنگه هرمز، کاملاً به ضرر آمریکا و به نفع ایران در حال رقم خوردن است.

تاب آوری، مقاومت و ایمان مردم سه مولفه پیروزی است

امام جمعه زهک رمز این پیروزی ها را در سه مؤلفه تاب آوری، مقاومت و ایمان مردم دانست و خاطرنشان کرد: ملت ایران طی ۷۵ شب حضوری مقتدرانه در میدان های مختلف، به همه جهانیان ثابت کرده است که همچنان پای نظام و انقلاب خود ایستاده است.

وی با اشاره به سالروز ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا (ع)، گفت: باید با کم کردن سختگیری‌ها و دوری از تجملات، زمینه ازدواج آسان جوانان را فراهم کرد. این کار خودش یک سنت حسنه و مایه برکت کشور است.

حجت الاسلام راشکی همچنین به مناسبت شهادت آیت الله رئیسی، شهید راه خدمت، بیان کرد : همه نذر خدمت کنیم و به اندازه توانمان به دیگران کمک کنیم. این راه، ادامه دهنده مسیر مردان بزرگی است که جان خود را در راه ملت فدا کردند.