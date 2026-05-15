حمایت از محرومان و جلوگیری از گران فروشی در شراط کنونی ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد موسوی، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه چابهار، در تشریح کیفیت شکرگزاری از والدین، به آیات ۲۳ و ۲۴ سوره اسراء اشاره کرد و گفت: قرآن کریم به صراحت بر احسان به پدر و مادر تأکید کرده است و در صورت رسیدن آنان به دوران پیری، فرزند باید نهایت ادب، تواضع و مهربانی را نسبت به آنان رعایت کند و حتی کمترین بی‌احترامی را روا ندارد.

امام جمعه چابهار با بیان اینکه یکی از مراتب شکرگزاری از خداوند، شکر نعمت پدر و مادر است، بیان کرد: کسی که شکر والدین را به‌جا نیاورد، در حقیقت شکر خداوند را نیز ادا نکرده است.

وی با تسلیت شهادت امام جواد (ع) به محضر امام زمان (عج) به روایتی از آن حضرت اشاره کرد و گفت: مُلاقاةُ الاْخوانِ نَشْرَةٌ، وَتَلْقیحٌ لِلْعَقْلِ وَإنْ کانَ نَزْراً قَلیلا، دیدار با برادران و دوستان، موجب صفای دل، نورانیّت قلب و شکوفایی عقل و درایت می‌شود، هرچند در زمانی کوتاه انجام گیرد.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به شرایط امروز کشور افزود: در این روزها که دشمن جنگ را بر ما تحمیل کرده است، مردم باید بیش از پیش نسبت به یکدیگر رحم و مروت داشته باشند و دستگیر محرومان باشند، نه اینکه با گران‌فروشی و سوءاستفاده از شرایط، به دنبال منافع شخصی باشند؛ چرا که چنین رفتاری در واقع بازی در زمین دشمن است.

وی با بیان اینکه یکی از مصائب شیعیان، شهادت مظلومانه امام جواد (ع) است، خاطرنشان کرد: آن حضرت در اوج جوانی و در خانه خود، به دست همسرش و با نوشاندن زهر به شهادت رسیدند و همانند جد بزرگوارشان سیدالشهدا امام حسین علیه‌السلام، با لب تشنه به لقاءالله پیوستند.

باید مراقب فتنه انگیزان و وحدت شکنان باشیم

امام جمعه چابهار همچنین نسبت به فتنه‌انگیزی برخی افراد هشدار داد و گفت: باید مراقب کسانی باشیم که به دنبال تفرقه‌افکنی، وحدت‌شکنی و دور کردن مردم از حضور در میدان هستند؛ چه از طریق مسائل اقتصادی، چه سیاسی و چه هر ابزار دیگری.

وی در پایان تأکید کرد: در شرایط کنونی، دو موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ نخست، حفظ وحدت مردم و دوم، توجه به اولویت‌ها. امروز مهم‌ترین اولویت مردم، معیشت و زندگی روزمره آنان است و باید همه تلاش‌ها در این مسیر متمرکز شود.