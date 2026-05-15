عدم اطاعت از ولی فقیه می تواند عامل شکست جامعه اسلامی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبه های این هفته نماز جمعه عبادی- سیاسی کرج با اشاره به اینکه خداوند در قرآن کریم دستور داده تا از بین رفتن فتنه بجنگید و به دشمن اجازه بازسازی خودش را ندهیم، افزود: همین که مردم کرج همراه با مردم سراسر کشور شب ها فریاد می زنند «بزن که خوب می زنی» همان است که قرآن گفته که بجنگید تا فتنه از بین برود و رفع فتنه یعنی مجازات آمریکا که اجازه تعرض خود را به هیچکدام از مظلومان عالم را ندهد.

وی به موضوع صلح پایدار اشاره کرد و گفت: موضوع مجازات متجاوز بحث خاص خود را داد و نباید از مجازات متجاوز غافل شد که مردم کف خیابان هم این را طلب می کنند ضمن اینکه مجازات رژیم غاصب پلید صهیونی را مرتب یادآور می شویم و هر هفته و هر لحظه لعن او را می گوییم و مجازات او محو او از صفحه روزگار است.

وی ادامه داد: اصلی ترین کار در وعده الهی نشان دادن راه و تضمین از نجات چالش ها است و وعده های الهی چراغ راه انسان هستند وجامعه را از تاریکی نجات می دهد.

سستی نقطه آغاز شکست است

امام جمعه کرج با بیان اینکه سستی نقطه آغاز شکست است، گفت: امروز حضور خیابانی وظیفه ماست که نباید در آن سستی کنیم زیرا سستی دستاوردها را از بین می برد چرا که با بعثت مردم دستاوردهای زیادی داشته ایم و عزت انقلاب اسلامی را بالا برده و عزیزان ما به خوبی و مقتدرانه جلوی دشمن ایستاده اند.

آیت الله حسینی همدانی گفت: عزیزان دستگاه دیپلماسی هم نباید از شروطی که رهبر معظم انقلاب فرموده اند عقب بنشینند.

وی افزود: اگر سستی کردیم زمینه وعده الهی از بین خواهد رفت و دوم اینکه خداوند تعالی می فرماید اگر اختلاف به وجود آید توان جمع از بین رفته و نصرت خود را از جمع برمی دارد.

حسینی همدانی تاکید کرد:نباید کاری کنیم که خداوند نصرت خود را بردارد و در زمین دشمن بازی نکنیم و به دنبال اختلاف انگیزی نباشیم.

دیپلماسی و اقتدار شهید رئیسی اقتدار و عزت ایران اسلامی را بالا برد

نماینده ولی فقیه در استان البرز به نزدیک شدن سالروز شهادت رئیس جمهور شهیدمان شهید رئیسی (۳۰ اردیبهشت) اشاره کرد و گفت: این شهید عزیز کسی بود که توانست به همراه مجموعه دولت خود در ۳۴ ماه فعالیت شاخص های مختلف را سامان دهد و با تلاش شبانه روزی مسیر جهش اقتصادی را فراهم کند و کارخانه های راکد را راه اندازی کرده و تلاش کند کشور را از تاثیر تحریم ها نجات دهد.

وی افزود: او برای تضمین آینده انقلاب و احیای سرمایه اجتماعی نظام شعار دولت مردمی را شاخصه تمام اقدامات خود قرار داد و مستقیم با مردم گفتگو کرد ضمن اینکه بر وحدت ملی تاکید داشت و دغدغه حل مشکلات مردم را داشت و معیشت مردم را به مذاکرات گره نزد و از سیاسی کاری اجتناب کرد.

امام جمعه کرج گفت: در ابتدای کار او اوج کرونا بود که واکسن را به دلیل تحریم ها نمی دادند و کشته های زیادی می دادیم که از واکسن برکت دفاع کرد و خود او اولین نفر برای تزریق این واکسن پیشگام شد.

وی افزود: در بحث دیپلماسی منزلت و اقتدار و عزت انقلاب اسلامی را بالا برد و در جهان رشد داد و به همراه وزیر امور خارجه دولت خود دیپلماسی را به کماله و تمامه با میدان درگیر کرد که شاهد آن موضوع فلسطین و دفاع از مردم غزه بود.

شهید رئیسی در وعده صادق درخشید

حسینی همدانی با بیان اینکه شهید جمهور به همراه وزیر خارجه خود در وعده صادق درخشیدند و در مقابل فشارهای سیاسی و دنیا ایستادند و منطق را در دنیا ترویج دادند، افزود: رهبر شهید در خصوص این شهید عزیز گفته اند «تلاش شبانه روزی با وجود ناسپاسی ها با مسئولیت پذیری و دوری از بهانه تراشی به خوبی عمل کرد».

وی تصریح کرد: رهبر شهیدمان عملکرد سه ساله دولت شهید جمهور بادوره خدمت امیرکبیر قیاس کرده اند که نمونه آن را عملکرد امیرکبیر در مدت سه ساله دولت خود در راه ها و اصلاح چارپارخانه دولت و اصلاح حمل و نقل دولتی عنوان کردند.

وی گفت: همچنین نمونه عملکرد شهید رئیسی در فعالیت سه ساله اش افتتاح راه آهن بستان آباد و خاوران بعد از ۲۲ سال و افتتاح فرودگاه شهدای سقز بعد از ۲۷ سال برقراری قطار تهران کربلا است.

امام جمعه کرج به پل شهید رئیسی (پل B۱) در کرج اشاره کرد و افزود: ساخت این پل در زمان شهید رئیسی آغاز شد و سرعت گرفت و باید این پل از این پس به نام شهید رئیسی بگوییم تا دشمن هم عادت کند همین اسم را بگوید.

وی یادآور شد: ولی از همه مهمتر این شهید با عملکرد خود نشان داد که اگر رئیس جمهور خود را سرباز ولایت بداند چگونه دست ولی فقیه باز می ماند وامید به آینده بیشتر می شود و سرمایه های نظام بیشتر می شود.

امام جواد (ع) به امام موسی (ع) شباهت داشت

نماینده ولی فقیه در استان البرز در ادامه با بیان اینکه آخرین روز ماه ذی القعده سالروز شهادت امام جواد (ع) است، گفت: بعد از شهادت امام رضا در سال ۲۰۳ قمری امام جواد به مدت ۱۷ سال وظیفه هدایت امت و ثبیت و نشر معارف اسلام ناب شیعی را تا زمان شهادت به عهده گرفت.

وی افزود: ۱۵ سال از عمر شریف امام جواد (ع) همزمان با حکومت مامون عباسی است و دوران سختی را سپری کردند بطوریکه امام رضا (ع) فرمودند فرزندم به امام موسی (ع) شبیه است زیرا سختی های زیادی در مسیر او قرار دارد و با یکی از سرسخت ترین دشمنان اهل بیت (ع) همزمان بود زیرا مامون حیله های مخفی زیادی داشت.

وی تصریح کرد: در چنین فضای سخت و خفقان آلودی امام جواد (ع) در چند جبهه سیاسی و فرهنگی کار خود را آغاز کرد و ادامه داد که هم باید عقاید را درست می کرد و هم با حاکمیت می جنگید در عصر امام جواد فرهنگ شیعه توسعه یافت.

وی با تبریک ماه ذی الحجه و تاکید بر خواندن نماز دهه اول این ماه و برابری فضیلت آن با حج، افزود: خواننده این نماز با حجاج فضیلتی برابر دارد.

امام جمعه کرج تصریح کرد: ماه ذی الحجه و روزهای مبارک و اعیاد آن همه ما را به سمت ولایت دعوت می کند.

توقعات سنگین در امر ازدواج، سوء ظن به خداوند درست کرده است

حسینی همدانی اولین روز این ماه را سالگرد ازدواج دو نور عین حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) عنوان کرد و گفت: این روز روز ازدواج هم نامیده شده است و از نظر اسلام تشکیل خانواده محور اصلی جامعه زنده و موجب قوام فرد و جامعه انسانی است زیرا ازدواج مقدمه بهترین بنای قابل توجه مورد عنایت خدا دانست.

وی افزود: این بنا با خطرات و موانع زیادی روبرو شده و یکی از مشکلات داشتن مسکن در این راه است.

امام جمعه کرج راه حل اصلی در این مسیر را تغییر سبک زندگی دانست و گفت: با توقعات ایجاد شده خیلی کار را سخت کرده ایم و سوء ظن به خدا درست کرده ایم.

وی افزود: در روایات است که هر کسی از ترس فقر ازدواج نکند به خداوند سوء ظن دارد.

آیت الله همدانی افزود: چاره کار راه انداختن یک اقدام فرهنگ اجتماعی با هدف از بین بردن موانع است که در کرج با ازدواج های آسان خیلی ها زندگی خود را آغاز کرده اند و یکی دیگر هم میانجیگری بین خانواده ها برای تسهیل در امر ازدواج است.

وی با تاکید بر از بین بردن موانع و سنت های سنگین مثل جهیزیه های سنگین برای اصلاح فرهنگ عمومی در ازدواج، تصریح کرد: همه از جمله افراد و دستگاه های اجرایی و نهادهای دینی وظیفه دارندکه بر ساده زیستی و پرهیز از تجملات تاکید کنند و ازدواج را یک امر ساده و دست یافتنی برای جوانان قرار دهند.

در تاثیر علم باید نیت خود را خالص کنیم

وی در ادمه به کسب علم اشاره کرد و گفت: در تاثیر علم انسان باید نیت خود را خالص کرده و با نام خدا شروع کنیم تا آن علم برکت یابد ولی بعضی موارد افراد برای خودنمایی و جدل به دنبال علم می روند .

امام جمعه کرج با تاکید بر اینکه مسیر تاثیر علم بدون یاد خدا و توکل میسور نمی باشد، افزود: به گفته امیر مومنان حضرت علی (ع) قبل از پیمودن راه از خدای تعالی یاری بجوییم و در راه خدا با اشتیاق عمل کنیم تا پیروز شویم.

وی تصریح کرد: همچنین باید در این مسیر مراقب شبهات باشیم زیرا هر چیزی که ما در تسلیم گمراه کند باید ترک شود و باید با راه صحیح به مقصد رسید.

وی چهارمین حرکت در مسیر علم را ترک هر چیزی که انسان را به گمراهی می کشاند به نقل از حضرت علی (ع) عنوان کرد و گفت: حرکت در این مسیرها با حفظ این چهار مورد دل انسان را خاشع و خاضع می کند.