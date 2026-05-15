به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسینی نسب در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر سلطانیه با اشاره به تداوم حضور مردم در تجمعات خیابانی و با بیان اینکه مردم مبعوث شده، جهاد دیگری به انواع جهاد افزودند و آن جهاد حضور در خیابان است، گفت: حضور در خیابان اینقدر مهم است که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند خدا داغ جانسوز شهادت رهبر عزیزمان را با حضور عمارگونه این ملت مبعوث جبران خواهد کرد.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه در جنگ اراده ها هر کس زودتر خسته شود، شکست خواهد خورد، گفت: رئیس جمهور جنایتکار، دیوانه، فاسد، خونخوار، مستکبر، ظالم آمریکا از دو موضوع «حضور مردم در خیابان و تسلیم نشدن آنان» و «درخواست غرامت ایران از آمریکا» بسیار عصبانی است.

وی با بیان اینکه تحلیگران داخلی و خارجی به خستگی و عصبانیت ترامپ اذعان دارند، گفت: اتمام ذخایر انرژی آمریکا تا اوائل خرداد، میزبانی جام جهانی، انتخابات کنگره، انتخابات اسرائیل و باز شدن مشت و توانایی آمریکا در برابر دوست و دشمن و بسته شدن تنگه هرمز از چالش های پیش روی ترامپ است.

حسینی نسب با اشاره به سفر رئیس جمهور آمریکا به چین و با بیان اینکه چین پس از جنگ ۱۲روزه و این جنگ کنونی، فهمیده که آمریکا حرف زیادی برای گفتن ندارد، افزود: ترامپ که برنامه ریزی کرده بود بعد از شکست ایران مثل یک قهرمان به چین برود اما دست خالی رفت و دست خالی هم برگشت و فقط از چین خواست آمریکا را از باتلاق ایران نجات دهد.

خطیب جمعه سلطانیه با بیان اینکه آمریکا گرفتار ابتکار و اقدام پیش‌دستانه ایران در بستن تنگه هرمز شده، ادامه داد: بستن تنگه هرمز توسط ایران شگفتانه جنگ است. دشمن همه سناریوها را پیش‌بینی کرده بود، حتی جنگ منطقه‌ای را، اما این سناریو را در تصور نداشت. لذا الآن به سردرگمی افتاده و نمی‌داند چه کند.

حسینی نسب با بیان اینکه آمریکا از شروط ایران خصوصا از درخواست غرامت و پرداخت خسارت عصبانی است، چرا که ترامپ هفته‌ها است که ادعا می کند «ایران شکست‌ خورده» و «آمریکا و رژیم یهودی» پیروز شده‌اند اما چرا از درخواست ایران عصبانی شده؟ افزود: جواب روشن است، کسی «غرامت» را می‌پردازد که «شکست» خورده باشد و کسی «غرامت می‌خواهد» که «پیروز» شده باشد. این برای ترامپ غیرقابل باور است که ایران در این شرایط درخواست غرامت کند، چرا که هر غرامتی مفهومی جز پذیرش شکست ندارد و ترامپ قمارباز و کذاب هم نمی‌خواهد شکست را بپذیرد. اما تا زمانی که تنگه هرمز در تسلط ایران است، آمریکا شکست خورده است.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه تحلیگران داخلی و خارجی در مورد تداوم یا عدم تداوم جنگ و پیامدهای آن نظری دارند. اما ما دلمان به پیش بینی رهبر شهید خوش است که فرمود «اگر حادثه‌ای برای کشور به وجود بیاید، خدای متعال این مردم را برای مقابله با آن مبعوث خواهد کرد و مردم کار را تمام می‌کنند»، ادامه داد: این فرمایش دو بخش دارد و همینطور که بخش اول اتفاق افتاده و مردم مبعوث شده و امروز نزدیک به ۸۰ روز است که در میدان هستند، بخش دوم هم اتفاق خواهد افتاد و مردم کار را تمام خواهند کرد.

وی در ادامه با قدرشناسی از خیّرین مصلای در حال احداث پیامبر اعظم (ص) شهرستان سلطانیه گفت: ساخت محراب، کف سازی، سیستم صوتی و گرمایش و سرمایش اولویت های فعلی مصلی است و خیرین و مؤمنین می توانند مشارکت کنند.

شهید رئیسی نماد خدمت به مردم بود

خطیب جمعه سلطانیه با گرامیداشت سالگرد شهادت شهدای خدمت رئیس جمهور شهید و همراهان گفت: شهید رئیسی نماد خدمت به مردم بود و از خدمت به مردم و پیگیری مسائل مردم خسته نمی شد.

حسینی نسب با بیان اینکه خدمت در جمهوری اسلامی خیلی با ارزش است. خدمت در جمهوری اسلامی خدمت به اسلام است که پیامبر اکرم (ص) می فرماید: یک روز کار در راه خدا، بهتر از ۷٠ سال نماز خواندن است، افزود: بالاترین عبادت، از خودگذشتگی مسئول در راه خدمت به مردم است. حقیقتا رئیسی عزیز در خدمت به مردم و اعتلای ارزشهای اسلامی خستگی نمی شناخت.

امام جمعه سلطانیه تصریح کرد: منصب ریاست‌جمهوری، گسترده‌ترین میدان خدمتگزاری است و در میان مسؤولان کشور، هیچ مسؤولی به قدر رئیس جمهور در قانون اساسی ما امکانات و توانایی‌ها و عرصه‌ ی عظیم خدمتگزاری ندارد.

وی با یادآوری اول ذیحجه سالروز ازدواج حضرت امیرالمومنین علی (ع) و حضرت زهرا (س)، روز ازدواج گفت: اساس ازدواج در اسلام بر سادگی است و ازدواج حضرت امیرالمؤمنین و حضرت زهرا (س) هم از لحاظ سادگی مراسم و هم جهیزیه و هم از لحاظ دوری از گناه و تجملات الگوی زوجهای جوان است.

حسینی نسب با بیان اینکه متاسفانه تجملات در مراسم، جهیزیه و مهریه سنت اسلامی ازدواج را تحت الشعاع قرار داده و بزرگترین مانع ازدواج جوانان شده است، افزود: فرهنگ ازدواج آسان و ساده، حلّال بسیاری از مشکلات ازدواج است.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه مشکلات اقتصادی، مثل توقعات غیرواقعی و فرهنگ مصرف‌گرایی از یکطرف و موانع فرهنگی مثل عادت‌ها، تفاخرها، تکاثرها، چشم‌ وذهم‌چشمی‌ها، تجمل‌طلبی‌ها از طرف دیگر، ازدواج را به چالشی بزرگ برای جوانان تبدیل کرده است، افزود: در برابر ازدواج تجملاتی و سختگیرانه، نهضت ازدواج آسان باید راه اندازی شود.

حسینی نسب با تسلیت شهادت حضرت امام جواد (ع) و با بیان اینکه دوران امامت امام جواد (ع) معاصر با حکومت یکی از زیرک‌ترین و سیاس‌ترین و مستکبر و خلفای بنی‌العباس بود که امام جواد تحت فشار و تحت نظر بود اما امام جواد با ایجاد شبکه وکالت و انتصاب آنان در اقصی نقاط دنیای اسلام با شیعیان در ارتباط بود، افزود: این شبکه امروز در دوران غیبت در قالب ولایت فقیه بعنوان نائب امام زمان (عج) متصدی رهبری جامعه اسلامی است که موجب وحشت دشمنان است.