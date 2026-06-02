به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا توکل شوریجه با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب گفت: فرمایشات حکیمانه ایشان در آستانه این اجلاسیه، فصل‌الخطابی بود که بار دیگر بر اولویت اصلی نظام یعنی «اتحاد ملی» و «هم‌افزایی برای گره‌گشایی از مشکلات مردم» تأکید داشت و مسیر حرکت مجلس را روشن کرد.

وی با بیان اینکه اختلاف‌افکنی مانع پیشرفت کشور است، افزود: رهبر معظم انقلاب با درایت همیشگی خود تأکید کردند که اختلافات، سم مهلک برای پیشرفت کشور است و این پیام، ضرورت حفظ انسجام داخلی برای مواجهه با تهدیدات خارجی و مشکلات معیشتی را بیش از پیش آشکار می‌کند.

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس افزود: مجلس دوازدهم باید خانه همبستگی برای تحقق مطالبات اقتصادی مردم باشد، اما گاهی شاهد حواشی و اختلافات غیرسازنده هستیم که نه‌تنها مشکلی از مردم حل نمی‌کند، بلکه موجب اتلاف انرژی مجلس می‌شود؛ در حالی که این ظرفیت باید صرف قانون‌گذاری دقیق و نظارت هوشمندانه شود.

توکل شوریجه گفت: بنده به عنوان خادم مردم در مجلس، خود را موظف می‌دانم با سرلوحه قرار دادن فرمایشات رهبر معظم انقلاب، تمام توان خود را بر کار کارشناسی، پرهیز از تنش‌های غیرسازنده و تقویت روحیه برادری در صحن علنی مجلس متمرکز کنم.

وی ادامه داد: بی‌تردید زمانی که مردم شاهد هم‌افزایی نمایندگان برای حل مشکلات باشند، اعتماد عمومی نیز تقویت خواهد شد. اجلاسیه سوم، اجلاسیه ثمردهی است و ما فرصت آزمون و خطا نداریم.

نماینده مردم سروستان و خرامه در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: دولت و مجلس باید در یک مسیر واحد و با تأسی به توصیه‌های رهبری در زمینه وحدت، برای تحقق اهداف اقتصادی و بهبود معیشت مردم گام بردارند و فضای مجلس را به سمت اخلاق‌مداری و تفاهم ملی سوق دهند.