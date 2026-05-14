  1. استانها
  2. فارس
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۳۶

پایداری بازار گوشت قرمز در استان فارس

پایداری بازار گوشت قرمز در استان فارس

شیراز- رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس از اجرای اقدامات لازم برای پایداری بازار گوشت قرمز در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احد بهجت حقیقی با اشاره به موقعیت جغرافیایی فارس و تدابیر استان برای پایداری توزیع گوشت قرمز اظهار داشت: واردات گوشت قرمز، به‌ویژه دام سنگین، از طریق استان‌های مرزی همجوار مانند سیستان و بلوچستان صورت می‌پذیرد و این روند برای تأمین بخشی از نیاز بازار در حال تقویت است.

وی تصریح کرد: در حوزه گوشت دام سبک، اولویت اصلی حفظ و ارتقای ظرفیت تولید داخلی، به‌ویژه دام روستایی و عشایری است که بیش از ۷۰ درصد دام سبک استان را در اختیار دارند.

این مقام مسئول اظهار کرد: هدف این است، دام‌ها در کشتارگاه‌های استان ذبح و وارد چرخه مصرف داخلی شوند تا ضمن تقویت تولید، از خروج سرمایه و ظرفیت مولد جلوگیری شود.

بهجت حقیقی پیش‌بینی کرد: با اجرای این سیاست‌ها، شاهد بهبود وضعیت در بازار گوشت گوسفندی و دام سبک باشیم.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای تأمین گوشت دام سنگین ابراز امیدواری کرد: از هفته آینده، برنامه‌ریزی‌های عملیاتی برای عرضه مناسب گوشت قرمز و مداخله تنظیمی در این بازار، مشابه بازار گوشت سفید، به گونه‌ای صورت می گیرد که مصرف‌کنندگان بتوانند این محصول را با نرخ مطلوب‌تری تهیه کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تأکید کرد: با تمام توان در راستای تأمین کالاهای اساسی، حفظ ثبات بازار، حمایت از معیشت مردم، صیانت از تولید داخلی و استفاده هدفمند از ذخایر دولتی گام برمی‌دارد.

کد مطلب 6830099

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه