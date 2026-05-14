پایداری بازار گوشت قرمز در استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، احد بهجت حقیقی با اشاره به موقعیت جغرافیایی فارس و تدابیر استان برای پایداری توزیع گوشت قرمز اظهار داشت: واردات گوشت قرمز، بهویژه دام سنگین، از طریق استانهای مرزی همجوار مانند سیستان و بلوچستان صورت میپذیرد و این روند برای تأمین بخشی از نیاز بازار در حال تقویت است.
وی تصریح کرد: در حوزه گوشت دام سبک، اولویت اصلی حفظ و ارتقای ظرفیت تولید داخلی، بهویژه دام روستایی و عشایری است که بیش از ۷۰ درصد دام سبک استان را در اختیار دارند.
این مقام مسئول اظهار کرد: هدف این است، دامها در کشتارگاههای استان ذبح و وارد چرخه مصرف داخلی شوند تا ضمن تقویت تولید، از خروج سرمایه و ظرفیت مولد جلوگیری شود.
بهجت حقیقی پیشبینی کرد: با اجرای این سیاستها، شاهد بهبود وضعیت در بازار گوشت گوسفندی و دام سبک باشیم.
وی با اشاره به برنامهریزی دولت برای تأمین گوشت دام سنگین ابراز امیدواری کرد: از هفته آینده، برنامهریزیهای عملیاتی برای عرضه مناسب گوشت قرمز و مداخله تنظیمی در این بازار، مشابه بازار گوشت سفید، به گونهای صورت می گیرد که مصرفکنندگان بتوانند این محصول را با نرخ مطلوبتری تهیه کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تأکید کرد: با تمام توان در راستای تأمین کالاهای اساسی، حفظ ثبات بازار، حمایت از معیشت مردم، صیانت از تولید داخلی و استفاده هدفمند از ذخایر دولتی گام برمیدارد.
