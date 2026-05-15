حفظ مراتع فرصتی اقتصادی برای جامعه عشایر است

به گزارش خبرگزاری مهر، احد بهجت حقیقی ظهر جمعه در مراسم گرامیداشت روز ملی مرتع و عشایر گفت: دلسوزتر از عشایر برای مراتع وجود ندارد و اگر امروز مراتعی باقی مانده، نتیجه اعتماد به عشایر و نقش مؤثر آن‌ها در حفاظت از این منابع ارزشمند است.

وی با اشاره به شرایط مناسب بارندگی در سال جاری تاکید کرد: با توجه به پوشش مناسب مراتع، لازم است مراقبت‌ها به‌ ویژه در زمینه پیشگیری از آتش‌سوزی افزایش یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطر نشان کرد:هیچ ‌کس به اندازه عشایر نسبت به حفظ مراتع دغدغه‌مند نیست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس بر ضرورت بهره‌گیری از روش‌های نوین مرتع‌داری تاکید کرد و افزود: لازم است با مطالعه تجربیات موفق سایر کشورها و استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های مرتع‌داری، برنامه‌های نوین و علمی برای حفظ، نگهداری و بهره‌برداری پایدار از مراتع در سطح شهرستان‌ها و استان فارس تدوین و اجرا شود.