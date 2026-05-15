تلاش برای واگذاری مدیریت مراتع فارس به عشایر استان

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید کریمی ظهر جمعه در مراسم گرامیداشت روز ملی مرتع و عشایر گفت: امسال سالی ارزشمند برای عشایر محسوب می شود زیرا ریاست سازمان جهاد کشاورزی فارس نگاه باورمندانه‌ای به عشایر دارد و واگذاری مدیریت منابع طبیعی به خود عشایر را به ‌طورجدی دنبال می‌کند.

کریمی با بیان اینکه مراتع بخش جدایی ‌ناپذیر معیشت اقتصادی عشایر فارس است، افزود: واگذاری مدیریت مراتع به عشایر با همکاری صادقانه مدیر کل منابع طبیعی فارس و همکاران ایشان در استان در حال پیگیری و اجراست.

مدیرکل امور عشایر استان فارس با اشاره به اینکه عشایر فارس با تنوع گسترده، رنگین‌کمانی از اقوام مختلف، در سایه وحدت و همدلی در کنار هم در استان فارس زندگی می کنند، افزود: جامعه عشایر فارس با بیش از 3 درصد جمعیت استان، نقش مهم و اثرگذاری در تأمین مواد غذایی، تولیدات دامی و صنایع دستی استان و کشور دارند.

کریمی با تاکید بر دشواری مسئولیت ‌پذیری در شرایط کنونی تصریح کرد: امروز پذیرش مدیریت بسیار سخت است، اما باید از این فرصت برای خدمت صادقانه، به‌ویژه در قبال جامعه عشایری، نهایت استفاده را ببریم.