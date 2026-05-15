۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸

۹ درصد از عرصه‌های طبیعی ‌کشور در فارس قرار دارد

شیراز- مدیر کل منابع طبیعی فارس گفت: مراتع سپر طبیعی در برابر بلایای طبیعی است و حدود ۹ درصد از مساحت ۸۴ میلیون هکتاری عرصه‌های طبیعی کشور در استان فارس قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام منتصری ظهر جمعه در مراسم گرامیداشت روز ملی مرتع و عشایر با بیان اینکه مراتع، فرصتی اقتصادی برای جامعه عشایر محسوب می‌شود، گفت: باید با بازنگری طرح‌ها برای حفظ مراتع به سمت اقتصادی کردن آن‌ها برای معیشت عشایر حرکت کنیم.

وی افزود: مراتع سپر طبیعی در برابر بلایای طبیعی است و حدود ۹ درصد از مساحت ۸۴ میلیون هکتاری عرصه‌های طبیعی کشور در استان فارس قرار دارد.

مدیر کل منابع طبیعی فارس خواستار کمک‌های مالی دولتی به سمت انجمن‌های مرتع‌داری شد وادامه داد: عشایر می تواند برای اجرای پروژه‌های مرتع‌داری و بهره‌مندی از طرح‌های بازنگری شده و جدید به ادارات کل و ادارات شهرستان‌ها مراجعه کنند لذا این طرح‌های مرتع داری، ضمن حفظ طبیعت به بهبود معیشت و دگرگونی زندگی عشایر کمک خواهد کرد.

