۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۳۱

بازدید سخنگوی وزارت خارجه از کارگاه مجسمه‌سازی و موزه سنندج

سنندج - سخنگوی وزارت امور خارجه، در ادامه سفر خود به کردستان از کارگاه مجسمه‌سازی «تیمور ایوبی»، موزه سنندج و صنایع دستی استان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، که به منظور سفری چندروزه در استان کردستان به سر می‌برد، ظهر جمعه با همراهی علی‌اکبر ورمقانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، از چند مرکز فرهنگی و هنری این استان بازدید کرد.

بقایی در جریان این سفر، از کارگاه مجسمه‌سازی «تیمور ایوبی»، هنرمند و مجسمه‌ساز برجسته سنندجی، بازدید کرد.

وی ضمن تماشای آثار خلق‌شده توسط این هنرمند، درباره روند خلق و ویژگی‌های هنری مجسمه‌ها با وی به گفت‌وگو پرداخت.

تیمور ایوبی از مجسمه‌سازان شناخته‌شده سنندج است و ساخت مجسمه مشاهیر کرد در پارک سپیدار سنندج از جمله آثار شاخص او به شمار می‌رود.

آشنایی با ظرفیت‌های تاریخی و صنایع دستی کردستان

بازدید از موزه سنندج و همچنین آشنایی با صنایع دستی استان کردستان از دیگر برنامه‌های بقایی در جریان این سفر بود.

سخنگوی وزارت خارجه در این بازدیدها که با هدف آشنایی بیشتر با ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و تاریخی استان انجام شد، از نزدیک در جریان غنای فرهنگی و پیشینه تاریخی این دیار قرار گرفت.

سفر سخنگوی وزارت امور خارجه به استان کردستان در راستای تعامل با ظرفیت‌های استانی و پیگیری مسائل مرتبط با حوزه دیپلماسی فرهنگی در حال انجام است.

کد مطلب 6830550

