کشف انبار احتکار کود شیمیایی در شهرستان دورود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان از کشف یک انبار احتکار کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع در شهرستان دورود خبر داد.
مأموران انتظامی شهرستان دورود با اشراف اطلاعاتی و در راستای اجرای طرحهای برخورد با مخلان اقتصادی و سوداگران بازار، موفق شدند یک انبار احتکار کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع را در یکی از روستاهای تابعه این شهرستان شناسایی کنند.
کشف و توقیف ۲۳۰ کیسه کود شیمیایی ۵۰ کیلویی فاقد مجوز
در این عملیات، مأموران انتظامی پس از هماهنگی قضائی از محل موردنظر بازدید کرده و تعداد ۲۳۰ کیسه کود شیمیایی ۵۰ کیلویی فاقد مجوز و خارج از شبکه توزیع را کشف و توقیف کردند.
دستگیری متخلف و معرفی به مراجع قضایی
در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شد.
هشدار پلیس لرستان به محتکران و سوداگران
پلیس لرستان ضمن تأکید بر ادامه قاطعانه طرحهای مقابله با سوداگران و محتکران کالا، هشدار میدهد: هرگونه اقدام در جهت اخلال در بازار و معیشت مردم خط قرمز پلیس است و متخلفان در چارچوب قانون با برخورد جدی و بدون اغماض مواجه خواهند شد.
