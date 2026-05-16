کود شیمیایی قاچاق در کرمانشاه کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف محموله کود شیمیایی خارجی فاقد مجوز در این شهرستان و دستگیری یک متهم در این رابطه خبر داد.
سرهنگ محمدرضا یاری اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان کرمانشاه حین گشتزنی در محدوده یکی از تعاونیهای مستقر در ترمینال شهید کاویانی به دپوی تعدادی کیسه مشکوک شدند و موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: مأموران پس از انجام بررسیهای لازم و بازرسی از محل، موفق به کشف ۳۰ کیسه کود شیمیایی خارجی فاقد مجوز شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: وزن این محموله ۳۰۰ کیلوگرم بوده و کارشناسان ارزش آن را حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردهاند.
یاری همچنین از دستگیری یک نفر در ارتباط با این پرونده خبر داد و گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.
وی در پایان بر برخورد قاطع پلیس با قاچاق و نگهداری کالاهای فاقد مجوز تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را به پلیس اطلاع دهند.
