توقیف کامیون حامل ۴ تن مرغ زنده فاقد مجوز در رومشکان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان رومشکان در جریان کنترل محورهای مواصلاتی، یک دستگاه کامیون حامل مرغ زنده فاقد مجوز حمل را شناسایی و توقیف کردند.

این خودرو به صورت غیرمجاز اقدام به حمل مرغ زنده می‌کرد.

کشف بیش از ۴ تن مرغ زنده و انتقال به کشتارگاه

بر اساس این گزارش، در بازرسی از خودروی مذکور مشخص شد محموله حمل‌شده بیش از ۴ تن مرغ زنده بوده که بدون مجوز قانونی جابه‌جا می‌شد.

این محموله پس از توقیف و با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌صلاح، به کشتارگاه منتقل شد.

ارزش ریالی محموله توقیفی

طبق نظر کارشناسان، ارزش محموله توقیفی بیش از ۱۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

پلیس لرستان تاکید کرد با قاطعیت با قاچاقچیان کالاهای اساسی و مواد خوراکی برخورد خواهد کرد.

شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک به قاچاق، مراتب را به پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.