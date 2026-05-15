  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۳

بنزین به اندازه کافی موجود است؛ افزایش سهمیه و کارت های سوخت جایگاه ها

بنزین به اندازه کافی موجود است؛ افزایش سهمیه و کارت های سوخت جایگاه ها

یاسوج-مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: شلوغی جایگاه های سوخت در استان به علت کاهش کارت‌های سوخت جایگاه‌ها بوده که با افزایش تعداد کارت‌ها به تدریج برطرف می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، باقر قائمی با اشاره به وضعیت بنزین و صف‌های طولانی در برخی پمپ‌بنزین‌ها اظهار کرد: صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت به دلیل کاهش کارت‌های سوخت جایگاه‌ها و همچنین کسری سهمیه بنزین ایجاد شده بود که در این زمینه بازدیدهایی انجام گرفت.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته سهمیه سوخت از ۱۵ لیتر به ۲۰ لیتر افزایش یافته و تعداد کارت‌های سوخت هر جایگاه نیز بیشتر شده است؛ بنابراین انتظار می‌رود به مرور زمان از حجم صفوف کاسته شود.

وی با توصیه به مردم برای حفظ آرامش گفت: بنزین به اندازه کافی وجود دارد و مشکل خاصی در این زمینه نیست. تنها لازم است مردم از نظر ذهنی و روانی نگران نباشند و بدون ایجاد ازدحام، برای سوخت‌گیری به جایگاه‌ها مراجعه کنند.

قائمی تأکید کرد: موضوع کاهش سهمیه و کمبود کارت سوخت در برخی جایگاه‌ها در حال پیگیری است و تلاش می‌شود این مشکل به‌طور کامل برطرف شود.

وی ادامه داد: مکاتبات لازم انجام شده و در حال بررسی و رفع مشکلات موجود هستیم تا شرایط به حالت عادی بازگردد.

کد مطلب 6830590

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه