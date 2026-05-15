بنزین به اندازه کافی موجود است؛ افزایش سهمیه و کارت های سوخت جایگاه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، باقر قائمی با اشاره به وضعیت بنزین و صفهای طولانی در برخی پمپبنزینها اظهار کرد: صفهای طولانی در جایگاههای سوخت به دلیل کاهش کارتهای سوخت جایگاهها و همچنین کسری سهمیه بنزین ایجاد شده بود که در این زمینه بازدیدهایی انجام گرفت.
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: خوشبختانه با پیگیریهای صورت گرفته سهمیه سوخت از ۱۵ لیتر به ۲۰ لیتر افزایش یافته و تعداد کارتهای سوخت هر جایگاه نیز بیشتر شده است؛ بنابراین انتظار میرود به مرور زمان از حجم صفوف کاسته شود.
وی با توصیه به مردم برای حفظ آرامش گفت: بنزین به اندازه کافی وجود دارد و مشکل خاصی در این زمینه نیست. تنها لازم است مردم از نظر ذهنی و روانی نگران نباشند و بدون ایجاد ازدحام، برای سوختگیری به جایگاهها مراجعه کنند.
قائمی تأکید کرد: موضوع کاهش سهمیه و کمبود کارت سوخت در برخی جایگاهها در حال پیگیری است و تلاش میشود این مشکل بهطور کامل برطرف شود.
وی ادامه داد: مکاتبات لازم انجام شده و در حال بررسی و رفع مشکلات موجود هستیم تا شرایط به حالت عادی بازگردد.
