بنزین به اندازه کافی موجود است؛ افزایش سهمیه و کارت های سوخت جایگاه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، باقر قائمی با اشاره به وضعیت بنزین و صف‌های طولانی در برخی پمپ‌بنزین‌ها اظهار کرد: صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت به دلیل کاهش کارت‌های سوخت جایگاه‌ها و همچنین کسری سهمیه بنزین ایجاد شده بود که در این زمینه بازدیدهایی انجام گرفت.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته سهمیه سوخت از ۱۵ لیتر به ۲۰ لیتر افزایش یافته و تعداد کارت‌های سوخت هر جایگاه نیز بیشتر شده است؛ بنابراین انتظار می‌رود به مرور زمان از حجم صفوف کاسته شود.

وی با توصیه به مردم برای حفظ آرامش گفت: بنزین به اندازه کافی وجود دارد و مشکل خاصی در این زمینه نیست. تنها لازم است مردم از نظر ذهنی و روانی نگران نباشند و بدون ایجاد ازدحام، برای سوخت‌گیری به جایگاه‌ها مراجعه کنند.

قائمی تأکید کرد: موضوع کاهش سهمیه و کمبود کارت سوخت در برخی جایگاه‌ها در حال پیگیری است و تلاش می‌شود این مشکل به‌طور کامل برطرف شود.

وی ادامه داد: مکاتبات لازم انجام شده و در حال بررسی و رفع مشکلات موجود هستیم تا شرایط به حالت عادی بازگردد.