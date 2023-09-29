خانواده بنیادی ترین نهاد بشری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید نور الله افشار در خطبههای این هفته از نماز جمعه چرام، افزود: خانواده به عنوان بنیادیترین، فطریترین و اصیلترین نهاد بشری، امروزه در معرض تهدید قرار گرفته است.
وی ابراز داشت: غربیها خانواده را متلاشی کردهاند و این مسئله به فروپاشی تدریجی خانواده رسیده که صدای متفکرانشان را هم در آورده است.
امام جمعه چرام به شکل گیری یک نقشه جهانی علیه نهاد خانواده اشاره کرد: این نقشه در اتاق فکر نهادهایی در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی تدوین شده و در حال اجرا است.
افشار خانواده را اصلی ترین کانون و محور ارزشهای فطری_ بشری دانست و گفت: محروم سازی جوامع از موهبت خانواده به معنای تهی کردن جامعه از هویت و معنویت است.
امام جمعه چرام با تاکید بر نقش محوری «زن» در کانون خانواده، گفت: دشمنان تهاجم به سمت ارزشهای فطری زنان را دنبال میکنند و این در حالی است که این ارزشها نقش سازندهای در خانواده دارند.
