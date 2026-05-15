کشف بیش از ۲۶ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در دشتیاری

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی جوکار ظهر جمعه به خبرنگاران گفت: ماموران پلیس شهرستان دشتیاری در راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت برابر اخبار واصله مبنی بر دپو سوخت در مکانی خالی از سکنه پس از هماهنگی قضایی و جهت بررسی بیشتر به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی ویژه جنوب سیستان و بلوچستان افزود: ماموران انتظامی در بازرسی از این محل ۲ تانکر زیرزمینی حامل مقدار ۲۶هزار۵۰۰لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده های نفتی از نوع گازوئیل به ارزش تقریبی بیش از ۲۰میلیارد ریال کشف کردند.

وی خاطرنشان کرد: در این رابطه ۲ نفر متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.