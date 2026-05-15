به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا جوکار، در خطبه های نماز جمعه این هفته پاکدشت، با اشاره به آیه ۲۵ سوره بقره، گفت: مسئله جنگ جمعیتی و هلاکت نسل، از سیاست‌های همیشگی طاغوت و نظام سلطه در طول تاریخ بوده است.

وی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه پاکدشت افزود: دشمن با سه راهبرد «ترویج فساد فراگیر»، «ضربه زدن به زیرساخت‌های اقتصادی» و «مبارزه با نسل و جمعیت»، در تلاش است تا نسل ایرانی را هلاک کند. سؤال من این است: آیا امروز دشمن همین کارها را انجام می‌دهد یا نه؟ بیشک هر سه مورد امروز هم توسط دشمن دنبال می‌شود.

امام جمعه پاکدشت با یادآوری فرمایش سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که «ایران حرم است»، تأکید کرد: اگر ما آرزوی مدافع حرم بودن داشتیم، امروز باید سربازانی برای دفاع از این حرم تربیت کنیم. آنگونه که خانواده‌های معظم شهدا فرزندان خود را تقدیم کردند، ما نیز باید فرزند برای دفاع از این حرم تربیت کنیم؛ چراکه به فرموده سردار شهید قاسم سلیمانی، ماندن این حرم نیازمند فرزند است.

جوکار با ابراز نگرانی از وضعیت جمعیتی کشور هشدار داد: اگر با همین روند پیش برویم، تا سال ۱۴۱۵ نرخ رشد جمعیت به صفر درصد می‌رسد و کشور در «ابرچاله جمعیتی» سقوط می‌کند. در دهه ۶۰ میانگین فرزندآوری خانواده‌ها ۵ تا ۶ فرزند بود، اما امروز این رقم به ۱.۴ رسیده است؛ یعنی حتی جمعیت جایگزین هم تأمین نمی‌شود.

وی تصریح کرد: در حالی که نرخ باروری در افغانستان ۴، پاکستان ۳.۲، عراق ۳.۴ و ترکیه ۲ است، متأسفانه در ایران روزانه حدود هزار سقط عمدی جنین انجام می‌شود که فاجعه‌ای بزرگ است. همه ما وظیفه داریم و دولت نیز باید قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را به طور کامل اجرا کند.

خطیب جمعه پاکدشت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سفر اخیر رئیس‌جمهور آمریکا به چین، این سفر را بی‌دستاورد و همراه با تحقیر ترامپ توصیف کرد و گفت: ترامپی که در مقابل ملت ایران شکست خورده بود، با دست خالی به چین رفت و با دست خالی‌تر بازگشت. رئیس‌جمهور چین حتی به او دست نداد و هیچ یک از خواسته‌هایش را اجابت نکرد. این پیروزی بزرگ، نتیجه مقاومت شما مردم است.

جوکار در پایان با گرامیداشت روز حکیم فردوسی و زبان فارسی، از مسئولان استانی و کشوری خواست هرچه سریع‌تر نسبت به احداث پایگاه انتقال خون در شهرستان پاکدشت اقدام کنند و گفت: مردم ایثارگر پاکدشت آماده اهدای خون هستند، اما متأسفانه کم‌لطفی می‌شود. همچنین انتصاب دکتر قمی را به عنوان فرماندار جدید پاکدشت تبریک گفت و برای او آرزوی موفقیت کرد.