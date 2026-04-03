به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا جوکار، امام جمعه پاکدشت، در خطبه‌های این هفته با گرامیداشت سالروز شهادت حضرت حمزه سیدالشهدا (ع) و وفات حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، اظهار داشت: دشمن امروز با ناامیدی به دنبال مذاکره است، در حالی که مدیریت تنگه هرمز برای همیشه در دست جمهوری اسلامی ایران بوده و عبور آمریکا و رژیم صهیونیستی از این تنگه ممنوع خواهد بود.

وی با اشاره به مواضع اخیر رئیس‌جمهور آمریکا افزود: سخنرانی دیروز ترامپ نه تنها توسط مردم جهان، بلکه از سوی شهروندان و مسئولان خود آمریکا و کشورهای اروپایی به تمسخر گرفته شد. او پس از شکست در اهدافش، سرگردان و کلافه شده و هیچکس حاضر نیست او را از باتلاقی که خود ساخته نجات دهد.

امام جمعه پاکدشت با بیان اینکه کشورهایی نظیر فرانسه، ایتالیا، سوئیس، اسپانیا و اتریش اعلام کرده‌اند آسمان خود را بر روی جنگنده‌های آمریکایی می‌بندند، تصریح کرد: در هیچ دوره‌ای از تاریخ، آمریکا اینچنین تحقیر و منزوی نشده بود. ترامپ که پیشتر با اقداماتش باعث بسته شدن تنگه هرمز شد، امروز می‌گوید «ما با تنگه هرمز کاری نداریم».

جوکار با تأکید بر فروپاشی ساختاری دلار نفتی (پترودلار) خاطرنشان کرد: ارزش و اعتبار دلار آمریکا به قیمت‌گذاری نفت منطقه با این ارز بود، اما به لطف خدا و مقاومت مردم، دلار از آقایی افتاده و نظم جدید جهانی در حال شکل‌گیری است که در آن جایی برای قدرت‌نمایی آمریکا وجود ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حملات اخیر به زیرساخت‌های کشور گفت: دشمن اگر احساس پیروزی می‌کرد، مدرسه، بیمارستان و داروسازی را ویران نمی‌کرد. همین تخریب زیرساخت‌ها نشانه استیصال، ضعف و ناامیدی همیشگی اوست.

امام جمعه پاکدشت با تشکر از رزمندگان اسلام و اشاره به «مثلث مقدس موشک، تنگه و خیابان» تأکید کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران به دنیا فهماند که مدیریت تنگه هرمز برای همیشه در دست ایران است و عبور آمریکا، رژیم صهیونیستی و حامیانشان از این تنگه ممنوع خواهد بود. همان‌گونه که در قضیه طبس، ریگان را از کاخ سفید بیرون کردیم، امروز نیز ترامپ نه تنها باید از کاخ سفید خارج شود، بلکه در سیل خروشان خون شهدا و امواج طوفانی خلیج فارس برای همیشه غرق و نابود شود.

جوکار در پایان با اشاره به تهدید دشمنان مبنی بر «برگرداندن ایران به عصر حجر» گفت: اولاً قدمت آفتابه‌های کشف شده در ایران ۲۶۰۰ سال است در حالی که عمر دولت آمریکا تنها ۲۶۰ سال است. ثانیاً اگر قرار باشد کسی به عصر حجر برگردد، دیگر استخراج و عبور نفت و گاز معنا ندارد؛ پس اجازه عبور هم به شما نمی‌دهیم. جمهوری اسلامی امروز نماد قدرت خدا در منطقه است و هر چه داریم از خدا داریم.