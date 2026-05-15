ایران الگوی آزادیخواهان جهان؛ دشمن در جنگ نظامی کاری پیش نبرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید رضا نبوی چاشمی در نماز جمعه این هفته مهدیشهر به میزبانی مصلای این شهرستان جنگ دشمنان علیه ایران اسلامی را ذوابعاد دانست و ابراز کرد: امروز ما در میانه جنگی هستیم که دشمن ناجوانمردانه حیله ها را به کار بسته است.

وی با بیان اینکه این جنگ ترکیبی است که هر کدام از ارکان آن چند جانبه و با طرح های لایه لایه در دست اجرا است، افزود: ما درگیر جنگ نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... هستیم که دشمنان ما برای هر لایه از آن برنامه ریزی کرده اند.

امام جمعه مهدیشهر با بیان اینکه دشمن هجمه هایش را در تمام این سویه ها بر ملت ما وارد کرده است، گفت: تنها ملتی که الگوی آزادگان عالم شده، ایرانیان هستند زیرا ولی دارند و تحت ولایت هستند.

نبوی چاشمی با بیان اینکه ایران الگوی آزادگان است زیر ملت ما آزاده هستند و استقلال را دوست دارند و مزه آن را چشیده اند، بیان داشت: امروز روزگاری شده که ملت های دنیا آزادگان جهان، آرزوی این را دارند که جزئی از ایران باشند

وی با بیان اینکه دشمن به خیال خام خود در یکسال اخیر دو جنگ نظامی و یک کودتا را در کشورمان ایجاد کرد، افزود: تمام این توطئه ها علیرغم تحریم ها و هجمه های فرهنگی و اقتصادی و ... بود که بر ما تحمیل شد.

امام جمعه مهدیشهر با بیان اینکه در جنگ نظامی به واسطه غیور مردان نیروهای مسلح کاری و پشتیبانی مردم از آنان، دشمن کاری از پیش نبرد، گفت: در عرصه کودتا و جنگ نرم نیز حضور مردم در صحنه ها به خصوص شب های اقتدار تمام نقشه های دشمن را برآب کرد.

نبوی چاشمی در ادامه به هفته جمعیت و جوانی هم اشاره کرد و با بیان اینکه می بایست جوانان را به سوی ازدواج و فرزندآوری ترغیب کرد، گفت: دولت نقش تسهیل گری خود را در قبال جوانان داشته باشد.