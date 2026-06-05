«لبنان» جان ملت ایران است؛ تا پای جان پشتیبان «حزب الله» هستیم

به گزارش خبرنگار، مهر، حجت الاسلام حمید رضا نبوی در خطبه های نماز جمعه این هفته مهدیشهر ضمن اشاره به تلاش های تیم دیپلماسی ایران اسلامی در کنار جبهه نبرد نظامی علیه دشمن بیان کرد: ملت ما از تیم‌مذاکره کننده ایران اسلامی حمایت و برای موفقیت آنها دعا می کند.

وی با بیان اینکه تیم مذاکره کننده ایرانی دست ملت ایران اسلامی را پشت سر خود می‌بیند بیان کرد: همه مردم آرزوی موفقیت برای این تیم مذاکره کننده دارند.

امام جمعه مهدیشهر ادامه داد: با بیان اینکه علی رغم همه حمایت‌ها باید تاکید کرد که مردم ایران اسلامی از مطالبات رهبر معظم انقلاب کوتاه نخواهند آمد و قطعاً تیم مذاکره ننده و سربازان دیپلماسی کشورمان این موضوع را می‌دانند.

نبوی چاشمی به شرایط منطقه‌ای نیست، اشاره کرد و بیان داشت: دشمن بداند که لبنان جان ما است.

وی با بیان اینکه لبنان از جبهه های نبرد ما است، تاکید کرد: زمانی که در سال گذشته دو جنگ به ملت ایران اسلامی تحمیل شد لبنان تا پای جان پشتیبان ایران اسلامی بود.

امام جمعه مهدیشهر با بیان اینکه ما نیز پشتیبان لبنان هستیم، بیان کرد: ما برای حراست از لبنان و حزب الله از جانمان نیز خواهیم گذشت‌.

نبوی چاشمی با بیان اینکه لبنان از خطوط اصلی مذاکرات تیم دیپلماسی ایران اسلامی محسوب می‌شود، بیان کرد: ما بر سر لبنان با هیچکس معامله نخواهیم کرد.

وی با بیان اینکه در مذاکرات خطوطی که رهبری فرمودند باید رعایت شود، افزود: رعایت این خطوط سبب می‌شود تا ما بتوانیم موفقیت‌های میدان نظامی را در میدان دیپلماسی هم تحقق دهیم.