به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید رضا نبوی چاشمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مهدیشهر در مصلای این شهرستان ضمن بیان اینکه در برابر حکم و نظر ولی هیچ نظر دیگری اعتبار ندارد، تاکید کرد: نصرت الهی زمانی محقق می شود که قوم تحت ولایت ولی باشد.

وی با اشاره به حوادث امروز کشورمان و منطقه افزود: دشمن بدعهد دوباره به کشورمان تجاوز کرده و این بار هم تکلیف، عمل به حرف خدا است که هم خالق این دنیا و هم آخرت است.

امام جمعه مهدیشهر همچنین ادامه داد: خداوند به همه نقشه راه داده و عمل به قرآن کریم که می‌فرمایند «با آنها بجنگید و خداوند با دستان شما آنها را عذاب و خار و ذلیل می کند» و این راه امام جامعه است.

نبوی چاشمی با اشاره به بدعهدی دشمن گفت: دشمن علیرغم اینکه علم مذاکره برداشته، رفت و آمدهایی داشته و میانجی‌گری‌هایی داشته و بازهم کسانی در داخل عقیده داشتند که ندای خونخواهی رهبر شهید انقلاب را چند صباحی به تعلیق در بیاورند که مبادا به دشمن بربخورد اما شاهد بودیم که دشمن دوباره به کشورمان حمله کرد.

وی با بیان اینکه در برابر دشمن احساس ناتوانی و ابراز ناتوانی کردن سبب می شود تا او جلوتر بیاید و پیشروی کند، افزود: عزت و اقتدار ایران اسلامی همواره باعث ترس دشمن است.

امام جمعه مهدیشهر در ادامه گفت: مردم غیور ایران اسلامی حتی یک روز هم خیابان را ترک نکرده اند و این نشان می دهد که پای آرمان های انقلاب اسلامی و رهبرشان هستند.

نبوی چاشمی ادامه داد: در حالی که آتش بر سر دشمن می بارد باید مذاکره کرد و امتیاز گرفت نه اینکه آتش را متوقف کرد برای مذاکره تا دشمن جری تر شود لیکن باید دانست که دشمن فقط حرف زور می فهمد و باید از موضع قدرت با او گفتگو کرد.

وی با بیان اینکه دشمن مذاکره نمی فهمد و خداوند می فرمایند «آنها هیچ عهد و پیمانی ندارند و لذا باآنها مبارزه کن و سستی نکن»، تاکید داشت: باید سر دشمن را بر زمین کوبید و کاری کرد که متنبه شود همانطور که مردم ما در میدان هستند و این خاری در چشم دشمن است.