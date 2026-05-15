خبرگزاری مهر - گروه استانها: استان لرستان در سالهای اخیر با اتکا به منابع آبی فراوان، اقلیم متنوع و ظرفیتهای طبیعی کمنظیر، به یکی از کانونهای مهم تولید آبزیان در کشور تبدیل شده است؛ استانی که امروز دیگر تنها به عنوان یک تولیدکننده سنتی شناخته نمیشود، بلکه در مسیر تبدیل شدن به یک بازیگر جدی در اقتصاد شیلاتی کشور و حتی بازارهای صادراتی قرار گرفته است.
روند رو به رشد تولید، توسعه زیرساختهای پرورش ماهی، حرکت به سمت گونههای با ارزش افزوده بالا و ورود به حوزههایی مانند پرورش ماهیان خاویاری و زینتی، نشان میدهد که شیلات لرستان در حال عبور از مرحله کمّی تولید و ورود به مرحله کیفی، دانشبنیان و صادراتمحور است؛ تغییری که میتواند آینده اقتصادی استان را دگرگون کند.
لرستان؛ از ظرفیت طبیعی تا جایگاه ملی در تولید آبزیان
استان لرستان به دلیل برخورداری از رودخانههای دائمی، سدهای متعدد و منابع آبی پایدار، یکی از مستعدترین مناطق کشور برای توسعه آبزیپروری محسوب میشود. همین ظرفیت طبیعی باعث شده این استان در سالهای اخیر به رتبههای برتر تولید ماهیان سردآبی دست یابد و در برخی شاخصها حتی در سطح ملی پیشتاز باشد.
یکی از محورهای اصلی برنامه شیلات لرستان، تکمیل زنجیره ارزش در صنعت آبزیان است. این موضوع شامل توسعه صنایع پیشین مانند تولید خوراک آبزیان و همچنین صنایع پسین مانند بستهبندی و فرآوری محصولات میشود.
در حال حاضر بخشی از زیرساختها در استان وجود دارد، اما به گفته مسئولان، توسعه این بخشها میتواند ارزش افزوده تولید را به شکل قابل توجهی افزایش دهد و زمینه اشتغال پایدار را فراهم کند.
آمارهای تولیدی نشان میدهد که لرستان در سال گذشته بیش از ۴۲ هزار تن انواع آبزیان تولید کرده و این رقم در حال افزایش است.
برنامهریزیها نشان میدهد که این میزان در سال جاری به ۴۵ هزار تن و در افق میانمدت به ۶۰ هزار تن خواهد رسید؛ هدفی که با اجرای طرحهای توسعهای و سرمایهگذاری جدید قابل تحقق است.
الیگودرز و نقش مهم در تولید آبزیان
در این میان یکی از شهرستانهای مهم در این زنجیره تولید، الیگودرز است که به عنوان یکی از قطبهای پرورش ماهی قزلآلا در کشور شناخته میشود. در این شهرستان سالانه بیش از ۱۰ هزار تن انواع آبزیان تولید میشود و برنامهریزی برای افزایش این رقم به ۲۰ هزار تن در سالهای آینده در دستور کار قرار دارد.
ظرفیتهای آبی، وجود سدها و زیرساختهای مناسب، الیگودرز را به یکی از نقاط کلیدی توسعه شیلاتی استان تبدیل کرده است.
نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه شیلات شهرستان الیگودرز روز جمعه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد؛ نشستی که در آن مهمترین چالشها و ظرفیتهای صنعت شیلات در یکی از قطبهای مهم تولید ماهیان سردآبی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، موضوعاتی از جمله توسعه زیرساختهای برق، آب و گاز، تأمین خوراک آبزیان، برندسازی محصولات شیلاتی، ایجاد صنایع فرآوری و همچنین استفاده از ظرفیت سد رودبار برای توسعه پرورش ماهی در قفس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
الیگودرز؛ یکی از قطبهای مهم پرورش ماهی قزلآلا
حمیدرضا گودرزی نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی در حاشیه در این نشست با اشاره به جایگاه مهم الیگودرز در صنعت شیلات کشور، به مهر اظهار داشت: امروز جلسه مهم و خوبی با حضور مدیرکل شیلات لرستان و فعالان این حوزه برگزار شد و مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و سرمایهگذاران این بخش مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: شهرستان الیگودرز به عنوان یکی از قطبهای مهم پرورش ماهی قزلآلا در کشور شناخته میشود و بعد از شهرهای ساحلی، با قرارگیری در صدر جدول از ظرفیت بسیار ارزشمندی در حوزه تولید آبزیان برخوردار است.
نماینده الیگودرز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فعالان این حوزه با مشکلاتی در زمینه تأمین برق، آب، گاز و خوراک ماهی مواجه هستند که لازم است برای رفع آنها برنامهریزی جدی صورت گیرد.
ضرورت برندسازی محصولات شیلاتی الیگودرز
گودرزی با تأکید بر لزوم توسعه اقتصادی صنعت شیلات در این شهرستان، بیان کرد: یکی از موضوعات مهمی که باید در الیگودرز مورد توجه قرار گیرد، بحث برندسازی محصولات شیلاتی است تا تولیدات این شهرستان بتواند جایگاه مناسبی در بازارهای داخلی و حتی صادراتی پیدا کند.
وی تصریح کرد: تشکیل شرکتهای تعاونی و ایجاد انسجام میان تولیدکنندگان نیز از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت، چراکه ساماندهی فعالان این حوزه میتواند در حل بسیاری از مشکلات مؤثر باشد.
نماینده الیگودرز در مجلس شورای اسلامی همچنین از تلاشهای مجموعه شیلات در سطح کشور، استان و شهرستان قدردانی کرد و گفت: جا دارد از زحمات مدیران و کارشناسان حوزه شیلات که برای توسعه این صنعت تلاش میکنند، تقدیر کنیم.
تولید بیش از ۱۰ هزار تن آبزیان در الیگودرز
کیارش بیرانوند مدیرکل شیلات لرستان نیز با اشاره به ظرفیتهای گسترده شیلاتی الیگودرز، به مهر اظهار داشت: شهرستان الیگودرز یکی از مهمترین شهرستانهای تولیدکننده آبزیان در لرستان است و در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار تن انواع آبزیان در این شهرستان تولید میشود.
وی افزود: با حمایت نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی و همراهی دولت، هدفگذاری ما این است که میزان تولیدات شیلاتی این شهرستان طی سالهای آینده به بیش از ۲۰ هزار تن افزایش پیدا کند.
مدیرکل شیلات لرستان ادامه داد: الیگودرز از ظرفیتهای بسیار خوبی در حوزههای مختلف شیلاتی برخوردار است و علاوه بر پرورش ماهی قزلآلا، امکان توسعه در بخشهایی نظیر پرورش ماهی در قفس، تولید خاویار و پرورش ماهیان زینتی نیز وجود دارد.
توسعه صنایع پسین و پیشین در دستور کار شیلات لرستان
بیرانوند با اشاره به ضرورت تکمیل زنجیره تولید در صنعت شیلات، تصریح کرد: برنامهریزی ما تنها محدود به افزایش تولید نیست، بلکه به دنبال توسعه صنایع پیشین و پسین در حوزه شیلات نیز هستیم تا ارزش افزوده بیشتری نصیب تولیدکنندگان شود.
وی بیان کرد: در حال حاضر یک کارخانه تولید خوراک آبزیان در شهرستان وجود دارد و تلاش میکنیم این مجموعهها توسعه پیدا کنند تا بخشی از نیاز تولیدکنندگان در داخل شهرستان تأمین شود.
مدیرکل شیلات لرستان خاطرنشان کرد: در کنار توسعه تولید، ایجاد زیرساختهای بستهبندی و فرآوری نیز در دستور کار قرار دارد و امیدواریم طی سالهای آینده اقدامات مؤثری در این زمینه در الیگودرز انجام شود.
برنامهریزی برای پرورش ماهی در قفس در سد رودبار
مهدی اداوی فرماندار الیگودرز نیز با اشاره به مصوبات جلسه، به خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از موضوعات مهمی که در این نشست به تصویب رسید، استفاده از ظرفیت دریاچه سد رودبار لرستان برای توسعه پرورش ماهی در قفس بود.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی انجام شده، مقرر شد با جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی، طرح پرورش ماهی در قفس با ظرفیت حدود ۲ هزار تن در دریاچه سد رودبار اجرایی شود.
فرماندار الیگودرز ادامه داد: این طرح میتواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و افزایش تولیدات شیلاتی شهرستان داشته باشد و به همین دلیل تلاش خواهیم کرد مقدمات اجرایی آن هرچه سریعتر فراهم شود.
شیلات؛ ظرفیتی مهم برای اشتغال و توسعه اقتصادی
صنعت شیلات در شهرستان الیگودرز طی سالهای اخیر به یکی از محورهای مهم اقتصادی این منطقه تبدیل شده و بسیاری از خانوارها به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این بخش فعالیت دارند.
وجود منابع آبی مناسب، شرایط اقلیمی مطلوب و ظرفیتهای طبیعی گسترده باعث شده الیگودرز به یکی از مناطق مستعد کشور در زمینه پرورش ماهیان سردآبی تبدیل شود.
کارشناسان معتقدند توسعه زیرساختها، حمایت از سرمایهگذاران، تکمیل صنایع فرآوری و ایجاد بازارهای مناسب فروش میتواند زمینه جهش تولید در این حوزه را فراهم کند و الیگودرز را به یکی از قطبهای اصلی شیلات کشور تبدیل کند.
همچنین اجرای طرحهایی نظیر پرورش ماهی در قفس در سد رودبار، علاوه بر افزایش تولید، میتواند فرصتهای شغلی جدیدی در منطقه ایجاد کرده و نقش مؤثری در رونق اقتصادی شهرستان داشته باشد.
چالشها و ضرورت تکمیل زنجیره تولید
با وجود ظرفیتهای گسترده، چالشهایی مانند کمبود کارخانههای تولید خوراک آبزیان، محدودیت در صنایع فرآوری و نیاز به توسعه زیرساختهای صادراتی همچنان در این بخش وجود دارد.
کارشناسان معتقدند تکمیل زنجیره ارزش، مهمترین عامل برای افزایش سودآوری و تثبیت جایگاه لرستان در بازارهای داخلی و خارجی است.
مجموعه برنامهها، سرمایهگذاریها و پروژههای در دست اجرا نشان میدهد که لرستان در حال حرکت به سمت یک تحول ساختاری در صنعت شیلات است؛ تحولی که میتواند این استان را از یک تولیدکننده منطقهای به یک قطب ملی و حتی بینالمللی تبدیل کند.
در صورت تحقق اهداف تعیینشده، لرستان نهتنها در تولید آبزیان پیشتاز خواهد ماند، بلکه میتواند به یکی از بازیگران مهم بازار جهانی خاویار نیز تبدیل شود؛ آیندهای که بر پایه آب، دانش و سرمایهگذاری شکل گرفته و میتواند موتور محرک توسعه اقتصادی استان باشد.
