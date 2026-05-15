۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۲۰

پس‌لرزه‌های جنگ علیه ایران؛ افزایش نارضایتی اقتصادی در آمریکا

بلومبرگ به گسترش نارضایتی های اقتصادی در آمریکا به دلیل جنگ افروزی ترامپ علیه ایران اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ گزارش داد، ناامیدی فزاینده ای در میان قانون گذاران جمهوری خواه گسترش پیدا کرده است. آنها می گویند حزب جمهوری خواه وقت گران بهایی را صرف مسائلی می کند که برای آمریکایی ها ارزش ندارد.

در این گزارش آمده است، کنگره تحت رهبری جمهوری‌خواهان با نارضایتی اقتصادی فزاینده‌ای ناشی از جنگ افروزی علیه ایران توسط دونالد ترامپ روبرو است. جمهوری خواهان در تلاش هستند تا در کمتر از شش ماه مانده به انتخابات میان‌دوره‌ای، در مورد هرگونه طرحی برای رسیدگی به هزینه‌های زندگی در آمریکا به اجماع برسند.

جیسون کرو نماینده دموکرات آمریکا پیشتر گفت: ترامپ اهمیتی به افزایش هزینه ها و مشکلات آمریکایی ها نمی دهد.

ایانا بریسلی نماینده دموکرات دیگر آمریکا تاکید کرد: قیمت های بنزین، هزینه های زندگی و بیمه بالا رفته و به بالاترین سطح خود رسیده است. ترامپ مجددا تاکید کرد که اهمیتی به تلاش برای کاهش قیمت ها یا رفاه مالی آمریکایی ها نمی دهد.

