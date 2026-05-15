شکست ترامپ در پکن با جهاد حضور میدانی ملت ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جابر عزیزی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بیله سوار اظهار کرد: مقاومت ملت ایران معادلات جهانی را تغییر داده و نظم نوین جهان را تحت تأثیر قرار داده است. و شکست سفر اخیر ترامپ به چین نتیجه جهاد حضور، مقاومت و ایستادگی ملت ایران است.

وی افزود: جهاد حضور مردم در پنج مقطع تمدنی بعثت، غدیر، عاشورا، هجرت رضوی و ظهور، امتداد تاریخی جبهه حق را شکل داده و خون شهدا این حرکت را ماندگار کرده است.

وی افزود: ملت ایران با تکیه بر ایمان و حضور در میدان، هیمنه قدرت‌های استکباری را درهم شکسته و امروز جهان شاهد افول اقتدار آمریکا در عرصه بین‌المللی است.