 ایران با ابتکار بستن تنگه هرمز معادلات دشمن را به هم ریخت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود مهدوی در خطبه‌های عبادی سیاسی این هفته شهر الوند که با گرامیداشت ۲۵ اردیبهشت‌ماه و تسلیت سالروز شهادت جوادالائمه (ع) همراه بود، امامت پربرکت آن حضرت در سنین کودکی را گواهی آشکار بر پیوند مقام امامت با حکمت و اراده الهی، فارغ از ظاهر عمر خواند و زندگی و مبارزات امام نهم شیعیان را الگویی تمام‌عیار از مقاومت هوشمندانه در برابر نظام سلطه توصیف کرد.

وی با تبیین مفهوم مقاومت در نگاه رهبر شهید انقلاب افزود: این مقاومت، همان حقیقتی است که ایشان آن را نمودار و نشانه مقاومت نامیدند؛ راهی که از دیروز تاریخ اسلام آغاز شده و تا ظهور منجی موعود (عج) و قیام حکومت جهانی عدل تداوم خواهد داشت.

امام جمعه الوند در آستانه ۳۰ اردیبهشت، سالروز شهادت رئیس جمهور شهید و یاران همراهش، این روز را متعلق به «شهدای خدمت» خواند و با اشاره به پیوند معنوی عمیق شهید آیت‌الله رئیسی با امام هشتم (ع) گفت: هشتمین رئیس جمهور کشور امام هشتم (ع)، خود متولد و بچه‌محله امام رضا (ع) بود، خدمت مقدس خود را در روز ولادت آن حضرت آغاز کرد و در زادروز ایشان نیز آسمانی شد. گویی ایشان تجلی مصداقی کلام امام رضا (ع) بود که فرمودند «مسلمان تا ده صفت نداشته باشد عقلش کامل نیست... یکی از این صفات این است که از رجوع حاجتمندان به وی خسته نمی‌شود».

خطیب جمعه الوند با نقل بیانات رهبر انقلاب درباره شهید جمهور تصریح کرد: به فرموده امام شهید، ما شخصیت‌های خدمتگزار داشته‌ایم، اما نه با این حجم، کیفیت، صداقت و پرکاری و شب و روز نشناختن؛ آقای رئیسی یک نصاب جدید در باب خدمتگزاری به ملت ایجاد کرد.

حجت‌الاسلام مهدوی با تحلیل تحولات میدانی و سیاسی خاطرنشان کرد: امروز جنگ، جنگ اراده‌هاست و قانون آن این است که هر طرف زودتر خسته شود، بازنده میدان است. نشانه‌های خستگی و شکست ترامپ آشکار شده؛ ذخایر انرژی آمریکا به پایان رسیده، چالش میزبانی جام جهانی فوتبال و نزدیکی انتخابات کنگره و همچنین انتخابات اسرائیل، اردوگاه دشمن را با بحران‌های متعدد مواجه کرده است.

غافلگیری دشمن در خلیج فارس

وی بزرگ‌ترین دستاورد راهبردی ایران را غافلگیری دشمن در خلیج فارس توصیف کرد و گفت: دشمن همه سناریوها حتی جنگ منطقه‌ای را پیش‌بینی کرده بود، اما «بستن تنگه هرمز» را در تصور خود نداشت. این ابتکار عمل، معادلات را کاملاً به هم ریخت و اکنون آن‌ها به سردرگمی افتاده‌اند. بزرگ‌ترین دستاورد این جنگ، احیای حق تاریخی ایران در تنگه هرمز است.

امام جمعه الوند همچنین به تأثیرات بین‌المللی این ایستادگی اشاره کرد و افزود: چین پس از این دو جنگ دریافته که آمریکا حرف زیادی برای گفتن ندارد و شکست‌پذیر است. به همین دلیل بود که پکن به خواسته‌های ترامپ در موضوع ایران تن نداد و حتی برخی تحلیل‌ها از احتمال اقدام نظامی چین علیه تایوان در سال جاری حکایت دارد.

حجت‌الاسلام مهدوی با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل رهبر معظم انقلاب گفت: همان‌طور که مردم مبعوث داریم رهبر و امام مبعوث نیز داریم. عمق و گستره اشراف و تدبیر ایشان برای نزدیکان قدیمی‌شان نیز حیرت‌آور است و شکر عملی این نعمت، تبعیت، معیت و همراهی بی‌چون و چرا با ولی فقیه است.

وی با انتقاد شدید از تفکر «بدهیم برود» در مقاطع مختلف تاریخی تصریح کرد: در دهه شصت می‌گفتند ملی شدن صنعت نفت بی‌فایده است، در دهه هشتاد و نود می‌گفتند هسته‌ای را رها کنیم و توان رقابت نداریم، و امروز همان طیف می‌پرسند چرا باید برای تنگه هرمز هزینه دهیم. بحمدلله ملت ایران به این جماعت توجهی ندارد و مسیر عزت را ادامه می‌دهد.

امام جمعه الوند با ضروری خواندن ایجاد یک قرارگاه هماهنگ اقتصادی با مشارکت همه قوا گفت: همان‌طور که در جنگ سخت، قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص) را داشتیم، اکنون نیز به قرارگاه خاتم اقتصادی نیازمندیم؛ چرا که محتکران، کم‌فروشان و گران‌فروشان در صدد کمبودنمایی و راه‌اندازی فتنه معیشتی هستند.

وی با یادآوری فرمایش امام راحل مبنی بر اینکه اسراف از عیوب ملی ماست، تأکید کرد: در شرایط جنگی باید ۳۰ درصد صرفه‌جویی در چهار محور انرژی (برق، آب، گاز و بنزین) را محقق کنیم. این ۳۰ درصد تمام ناترازی‌ها را جبران و ما را از وضعیت پایدار به اقتدار می‌رساند. مؤثرترین موشک مردم به قلب دشمن، همین صرفه‌جویی است و این وادی قناعت، یکی از منازل مهم سلوک مهدوی تا ظهور است.

وی جهاد مواسات را نیز مکمل صرفه‌جویی دانست و گفت: مواسات یعنی خود را شریک غم و نیاز دیگری دانستن و جامعه را زنده، گرم و مقاوم می‌کند. امروز افزایش بی‌حساب و کتاب رهن و اجاره‌بها، زندگی را برای مستأجران به کابوس تبدیل کرده و دست یافتن به یک منزل مناسب به رویایی دست‌نیافتنی بدل شده است؛ لذا از صاحبان خانه‌ها می‌خواهیم انصاف و مراعات حال مردم را پیشه کنند.

امام جمعه الوند با اشاره به فرارسیدن پایان سال تحصیلی، از کنش‌های خودجوش مردمی و برخی معلمان در برگزاری کلاس‌های تقویتی و رفع اشکال درسی در مساجد و هیئت‌ها تقدیر کرد و آن را نمونه‌ای از جهاد مواسات خواند.

حجت‌الاسلام مهدوی با هشدار نسبت به کاهش نرخ باروری و رشد جمعیت در کشور گفت: رهبر شهید ما فرمودند یکی از خطراتی که انسان با فکر کردن به عمق آن تنش می‌لرزد، مسئله جمعیت است. این نگرانی ریشه در آینده‌نگری دارد. از این رو، «نهضت ازدواج آسان» به عنوان یک حرکت فرهنگی و اجتماعی برای کاهش موانع ازدواج جوانان باید به طور جدی و مستمر پیگیری شود.

وی در پایان از مسئولان خواست به روند واگذاری زمین و پرداخت تسهیلات قانون جوانی جمعیت توجه بیشتری نشان دهند تا این دغدغه مهم رهبری و ملت مرتفع گردد.