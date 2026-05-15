تحقیر ترامپ در پکن؛ چین شریک راهبردی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام باقری ارومی، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه منطقه مرزی ارشق ضمن اشاره به آغاز اعزام حجاج، حج را فریضه الهی و نماد وحدت مسلمین دانست و سالروز شهادت امام جواد(ع) را تسلیت گفت.

وی با اشاره به آثار جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی، تضعیف آمریکا در عرصه بین‌المللی را از پیامدهای این جنگ برشمرد و سفر اخیر ترامپ به چین را نمونه بارز تحقیر آمریکا توصیف کرد.

امام جمعه منطقه مرزی ارشق گفت: رهبر چین در فرودگاه از ترامپ استقبال نکرد و با او دست نداد که بزرگترین تحقیر برای وی بود؛ ترامپ که پیشتر جنگ اقتصادی با چین را آغاز کرده بود، اکنون در برابر چین خوار شده است.

حجت الاسلام والمسلمین باقری ارومی، چین و روسیه را شرکای راهبردی ایران دانست که بارها در شورای امنیت از ایران حمایت کرده‌اند و تأکید کرد: در شرایط انسداد تنگه هرمز برای متجاوزان، کشتی‌های چینی به راحتی تردد می‌کنند.

وی عضویت ایران در بریکس را یادگار شهید رئیسی خواند که جبهه اقتصادی جدیدی در برابر آمریکا ایجاد کرد و در پایان از حضور گسترده مردم ارشق در تجمع بیعت با رهبری تقدیر کرد.