معاون استاندار لرستان: نظارت بر عرضه و توزیع مرغ در بازار ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، امید امیدی شاه‌آباد، بعداز ظهر جمعه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان، بر ضرورت نظارت ویژه و مستمر بر عرضه و توزیع کالاهای مصرفی در شرایط کنونی تأکید کرد.

ضرورت نظارت ویژه بر عرضه و توزیع مرغ

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع نظارت بر توزیع مناسب و به موقع کالاهای اساسی، مقرر شد سازمان جهاد کشاورزی استان با همکاری سایر دستگاه‌ها و ارگان‌های مربوطه نسبت به حضور میدانی و نظارت بر نحوه عرضه و توزیع کالاهای مصرفی، به ویژه مرغ کشتار روز اقدام کنند.

مدیریت بازار برای حفظ قدرت خرید مردم

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان با اشاره به شرایط اقتصادی موجود در کشور و مقایسه سطح درآمد سرانه استان، خواستار تداوم مدیریت بازار با اعمال اقدامات متناسب و به موقع در راستای حفظ قدرت خرید مردم و حمایت از واحدهای تولیدی استان شد.

امیدی شاه‌آباد تأکید کرد: مدیریت صحیح تولید، توزیع و عرضه در بازار، منجر به تداوم تولید و اشتغال پایدار در استان خواهد شد.

وی ادامه داد: تداوم نظارت‌های میدانی و هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط، نقش مهمی در حفظ ثبات بازار و حمایت از تولیدکنندگان ایفا می‌کند.