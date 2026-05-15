ضایعات محصولات کشاورزی لرستان در مرحله برداشت قابل توجه است

به گزارش خبرنگار مهر، ندا محمدی‌پور، ظهر جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به آغاز فصل برداشت کلزا و غلات، بر ضرورت رعایت اصول فنی و تعیین زمان بهینه برداشت تأکید کرد.

وی با بیان اینکه میزان ضایعات محصولات کشاورزی در مرحله برداشت همچنان قابل توجه است، اظهار داشت: رعایت توصیه‌های فنی و انجام عملیات برداشت در زمان مناسب می‌تواند نقش مهمی در کاهش ریزش، شکستگی دانه و افت عملکرد ایفا کند.

زمان بهینه برداشت کلزا؛ رطوبت دانه‌ها حدود ۱۰ درصد

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در خصوص زمان مناسب برداشت محصولات گفت: در کلزا، برداشت باید زمانی انجام شود که رطوبت دانه‌ها حدود ۱۰ درصد باشد؛ چراکه برداشت زودهنگام یا تأخیر در آن منجر به ریزش دانه، شکافت غلاف و افت کیفیت می‌شود.

زمان بهینه برداشت گندم و جو

محمدی‌پور افزود: در گندم و جو، زمان بهینه برداشت هنگامی است که خوشه‌ها کاملاً زرد شده و رطوبت دانه‌ها به حدود ۱۲ درصد رسیده باشد.

وی ادامه داد: همچنین برداشت در ساعات خنک روز، به‌ویژه صبح زود یا عصر، از افزایش ریزش و خسارات مکانیکی جلوگیری می‌کند.

انعقاد قرارداد با کارشناسان برای بازرسی و معاینه فنی کمباین‌ها

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با اشاره به اهمیت نظارت فنی بر ماشین‌های برداشت مطرح کرد: در راستای کنترل عملکرد کمباین‌ها، قراردادهایی با کارشناسان متخصص برای بازرسی و معاینه فنی این ماشین‌آلات منعقد شده تا پیش از ورود به مزارع، از نظر تنظیمات فنی، ایمنی و کارایی مورد ارزیابی قرار گیرند.

محمدی‌پور از کشاورزان خواست هنگام ورود کمباین به مزرعه، برچسب معاینه فنی و اعتبار آن را بررسی کنند تا عملیات برداشت به‌صورت استاندارد و با حداقل ضایعات انجام شود.

پایش میدانی و حمل‌ونقل اصولی محصولات

وی به اهمیت پایش میدانی تأکید کرد و گفت: کارشناسان پهنه و مراکز جهاد کشاورزی باید با بازدیدهای مستمر، میزان رسیدگی محصولات را ارزیابی و زمان مناسب برداشت را به‌موقع اعلام کنند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان افزود: این تعامل میدانی از برداشت نابهنگام جلوگیری کرده و موجب افزایش بهره‌وری می‌شود.

رعایت استانداردهای بارگیری، انتقال و تخلیه محصول

محمدی‌پور خاطرنشان کرد: بخشی از ضایعات پس از برداشت به‌دلیل حمل‌ونقل غیراصولی است؛ بنابراین رعایت استانداردهای بارگیری، انتقال و تخلیه محصول برای حفظ کمیت و کیفیت ضروری است.

وی در پایان از کشاورزان خواست که در صورت نیاز به راهنمایی فنی، با کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی شهرستان‌ها در ارتباط باشند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان تاکید کرد که همکاری بهره‌برداران با توصیه‌های کارشناسی، زمینه‌ساز برداشت مطلوب، کاهش ضایعات و ارتقای بهره‌وری تولیدات زراعی خواهد بود.