نوسانات قیمت ها در بازار حاصل سوداگری و جنگ روانی است

محمد انصاری، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، پیرامون اقدامات این سازمان در جنگ رمضان، اظهار داشت: از همان ۹ اسفندماه و آغاز جنگ تحمیلی سوم، با درسآموزی از تجربه جنگ ۱۲ روزه، عملیات پیشدستانه را در دستور کار قرار دادیم.
وی با اشاره به شعار محوری «وفور کالا» از سوی استاندار البرز، افزود: این شعار سرلوحه کار همه مسئولان اقتصادی استان قرار گرفت و ما نیز در اداره کل صمت، با حضور گسترده و مستمر در سطح بازار و واحدهای تولیدی، رصد لحظهای و روزانه را آغاز کردیم.
استقرار بازرس مقیم در ۶۰ واحد صنعتی شبانهروزی
انصاری با بیان اینکه استان البرز نقشی اساسی در تأمین خوراک و کالاهای اساسی کشور دارد، تصریح کرد: برای حدود ۶۰ واحد صنعتی تولیدکننده کالاهای اساسی، بازرس مقیم به صورت شبانهروزی مستقر کردیم تا در کنار تولیدکنندگان بوده و مشکلات آنها را بیدرنگ رفع کنیم. تأمین مواد اولیه، مسائل ارزی، ترخیص کالاهای وارداتی از گمرکات، تخصیص ارز و تأمین سرمایه در گردش و نقدینگی این واحدها در کنار بانکها، از جمله اقداماتی بود که اجازه نداد لحظهای غفلت در روند تولید رخ دهد.
تولید ۸۰ درصد ماکارونی کشور در البرز
مدیرکل صمت البرز با اشاره به جایگاه ویژه استان در تولید نان صنعتی و ماکارونی، گفت: ما در حوزه نان صنعتی از استانهای پیشرو کشور هستیم و در تأمین آرد و سایر ملزومات آن تعلل نکردیم. در حوزه ماکارونی نیز که بیش از ۸۰ درصد تولید کشور در البرز انجام میشود، همزمان با تأمین آرد و رفع مشکلات انرژی واحدها، اجازه توقف تولید را ندادیم. نیاز سالانه استان البرز به ماکارونی حدود ۱۳ هزار و ۴۰۰ تن است، اما تولید روزانه ما نزدیک به یک هزار و ۷۰۰ تن است، یعنی تولید یک روز ما بیش از نیاز یک ماه استان را پوشش میدهد و مابقی به سراسر کشور صادر میشود.
وی با اذعان به اینکه حملات دشمن به زیرساختهای فولاد و پتروشیمی منجر به کندیهایی در برخی بخشهای تولیدی شد، خاطرنشان کرد: با دستورالعملهای ویژه وزارت صمت و بانک مرکزی، تمامی اقلام موجود در گمرکات کشور با سرعت تخلیه و به سمت خطوط تولید روانه شد. اگرچه کندیهایی وجود داشت، اما خوشبختانه تولید ما با کمبود جدی مواد اولیه مواجه نشد و این مشکلات به موقع جبران گردید.
چهار برابر شدن بازرسیها و رتبه اول رسیدگی به شکایات
انصاری با اشاره به نوسانات قیمتی و التهاب در بازار، دلیل اصلی آن را علاوه بر آثار روانی جنگ، سوداگری برخی فعالان اقتصادی دانست و از تشدید بیسابقه نظارتها خبر داد.
وی گفت: جریان کالا از انبارهای عمده تا خردهفروشیها به طور مداوم رصد میشود. ما بخش نظارت و بازرسی را حدود چهار برابر تقویت کردهایم. سامانه ۱۲۴ نیز حتی در روزهای تعطیل به صورت خودکار فعال است و خوشبختانه استان البرز در حال حاضر رتبه نخست کشور را در رسیدگی به شکایات مردمی کسب کرده است که نشاندهنده حجم گسترده فعالیتهای نظارتی است.
مدیرکل صمت البرز در بخش پایانی مصاحبه از برگزاری جلسات مکرر کارگروه تنظیم بازار و ارائه پیشنهادات استانی برای تصمیمگیریهای کشوری خبر داد و اظهار داشت: با دستور استاندار، قرارگاه ویژهای با محوریت ستاد تسهیل و دبیری اداره کل صمت تشکیل شده است. تاکنون ۲۰ جلسه ستاد تسهیل برای بررسی مسائل واحدهای خسارتدیده از جنگ برگزار و مصوبات حمایتی لازم برای آنها برقرار شده است. بستههای ۹ گانه حمایتی نیز برای بخشهای تولید، عرضه و اصناف آسیبدیده دریافت شده و امیدواریم این تلاشها مورد رضایت مردم عزیز استان قرار گیرد.
