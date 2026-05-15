به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا علی‌محمدی بعدازظهر جمعه با اشاره به روحیه جهادی و مشارکت بالای مردم استان گفت: جمعیت هلال‌احمر لرستان هم‌اکنون ۱۸۰ هزار عضو داوطلب دارد که ۱۰۰ هزار نفر از آن‌ها تنها در یک سال گذشته به عضویت درآمده‌اند.

وی ادامه داد: این آمار نشان‌دهنده روحیه پای کار بودن و آمادگی همیشگی مردم لرستان در عرصه‌های امدادی و بشردوستانه است.

لرستان؛ دومین استان کشور در تعداد نجات‌یافتگان

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه لرستان در عملیات‌های امداد و نجات افزود: طبق اعلام رئیس جمعیت هلال‌احمر، استان لرستان دومین استان کشور از نظر تعداد نجات‌یافتگان در حوادث و سوانح است.

وی افزود: این افتخار حاصل تلاش بی‌وقفه نیروهای خدوم امدادی و داوطلبان فداکار این استان است.