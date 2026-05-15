به گزارش خبرنگار مهر، حسین رستمپور شامگاه جمعه در نشست مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان شهید رجایی تولید ۱.۹ میلیون قطعه لارو ماهیان خاویاری در این مرکز را نقطه عطفی در مسیر توسعه پایدار شیلات استان توصیف کرد.
وی با اشاره به نقش راهبردی مرکز شهید رجایی در تأمین ذخایر ژنتیکی، اظهار کرد: دستیابی به رقم ۱.۹ میلیون لارو خاویاری نشاندهنده بلوغ فنی و توان علمی متخصصان داخلی است و این ظرفیت، گام بلندی برای تقویت امنیت غذایی و رونق پرورش ماهی در قفس در استان محسوب میشود.
اسداله تیمورییانسری، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تأکید بر لزوم حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان، گفت: مرکز شهید رجایی الگویی موفق از هماهنگی بین تولید، پژوهش و حفاظت است و افزایش کمی و کیفی لاروهای تولیدی، نویدبخش آیندهای روشن برای صنعت خاویاری کشور خواهد بود.
نیما حسینزاده، مدیرکل شیلات مازندران از اجرای طرحهای نوین برای افزایش نرخ بازماندگی لاروها خبر داد و افزود: این مرکز هماکنون به یکی از قطبهای اصلی تولید لارو خاویاری در شمال کشور تبدیل شده و با حمایت سازمان شیلات ایران، برنامه داریم تا پایان سال ظرفیت تولید را به بیش از ۲.۵ میلیون لارو برسانیم.
