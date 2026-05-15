به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «حکایه السید» به دوران تربیت و شکل‌گیری شخصیت رهبر شهید می‌پردازد و روابط خانوادگی، نوع تربیت در خانواده و فضای فرهنگی و معنوی حاکم بر زندگی ایشان را روایت می‌کند. با توجه به جایگاه رهبر شهید انقلاب در جهان، به‌ویژه در میان مخاطبان عرب‌زبان، علاقه‌مندان بسیاری مشتاقند بدانند این شخصیت برجسته چگونه به مراتب علمی، معنوی و حکمی دست یافته است و حالا با مطالعه این کتاب راه برای آن هموارتر شد.

در این مراسم، دکتر محمد اخگری معاون بین‌الملل دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله العظمی خامنه ای گفت: امروز در مکانی که خاطره با شهادت درآمیخته است، با همه احترام و تکریم در برابر یاد شخصیتی می‌ایستیم که با علم و اخلاص خود، تأثیری عمیق در دل‌ها و جان‌ها بر جای نهاده است. اجتماع امروز ما برای رونمایی از ترجمه عربی کتاب روایت آقا بُعدی فرهنگی و روحی ویژه‌ای به این مکان بخشیده است.

وی افزود: کتاب حکایة السید صرفاً روایت زندگی یک عالم بزرگ نیست، بلکه پنجره‌ای راستین به سوی شخصیت انسانی است که تأثیر تربیتی و معرفتی عمیقی در شخصیت رهبر انقلاب اسلامی داشته است. این کتاب می‌کوشد از طریق خاطرات فرزندی شایسته یعنی رهبر شهید، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای، تصویری زنده و راستین از آن مرد بزرگ و پدر تأثیرگذار ارائه دهد و گنجینه‌ای از ارزش‌های اخلاقی، معرفتی و تربیتی پیش روی خوانندگان بگستراند.

همچنین در بخشی از این مراسم، پیام تلویزیونی آیت‌الله «عیسی قاسم» مرجع دینی بحرینی به نمایش درآمد.

ایشان در این پیام با اشاره به ابعاد شخصیتی امام شهید انقلاب اسلامی، جنگ امروز را «نبرد میان دو اردوگاه جاهلیت و ایمان» دانست و تأکید کرد: امام خامنه‌ای (قدّس الله نفسه الزکیه) چهره‌ای برجسته از چهره‌های انقلابیِ دارای هوشیاری و عزمی راسخ، و توانا در برنامه‌ریزی بود.

آیت‌الله قاسم افزود: تمام وجود امام خامنه‌ای را اصول آن انقلاب بزرگ و عزتمندانه و الهی فرا گرفته بود. پس از رحلت امام خمینی (ره)، امام خامنه‌ای جانشینی شایسته برای امامت و رهبری حکومت پیروزمند اسلامی بود و به راستی تمام‌کننده موفقیت درخشانِ مسیر آن انقلاب بود.

این مرجع دینی بحرینی با توصیف امام شهید به عنوان «مردی کاردان، توانا و کوشا در بازگرداندن واقعی و راستینِ امت به اسلام» خاطرنشان کرد: «ایشان توانست وحدت امت اسلامی را در خط درست آن، مطابق با راه و رسم اسلام، و تربیت شایسته، اهداف سازنده و سیاست موفق این دین مبین حفظ نماید.

آیت‌الله قاسم در بخش دیگری از پیام خود، به برهم خوردن رؤیاها و اهداف شوم طاغوت و استکبار با پیروزی انقلاب اسلامی و بر باد رفتن منافع آنها اشاره کرد و پیرامون ایجاد ترس از برپایی حکومت اسلامی در میان آن‌ها گفت: هیچ ترسی به پای آن نمی‌رسد، چرا که این نظام، نظامی اسلامی و شاخص و حاکم بر زمین است که به عنوان شاهدی زنده و الگویی بی‌نظیر از حکومت راستین، عادلانه، حکیمانه، توانگر، امن و بالابرنده‌ی زندگی روح و بدن است؛ حکومتی که برادری انسانی را زنده می‌کند و سستی، فساد، کاستی و ستم دیگر نظام‌های طاغوتی و جاهلی را که در جهان اجرا می‌شوند، به رخ می‌کشد.

ایشان با بیان اینکه جنگ امروز میان اردوگاه جاهلیت و اردوگاه ایمان شعله‌ور است، تأکید کرد: رهبری اردوگاه جاهلیت را طاغوت آمریکایی، صهیونیسم گمراه، و یهودیتِ سرکش از آیینِ راستین موسی(ع) به عهده دارند.

وی افزود: در رأس رهبری آمریکایی، «فرعون ترامپ» است، و در رأس رهبری صهیونیسم «فرعون نتانیاهو». این دو، امروز از بدترین اشرار و دشمن‌ترین آنها با ارزش‌ها و مقدسات، و غرق‌شده‌ترین در خون‌ها، و جری‌ترینِ آنها در برابر خدا و محرّمات او هستند.

آیت‌الله «حسین المعتوق» استاد برجسته حوزه علمیه و عالم برجسته کویتی نیز طی سخنانی اظهار داشت: در این لحظات و در این مکان پربرکت گرد هم آمده‌ایم تا آنچه را که امام خامنه‌ای درباره پدرشان یعنی آن عالم ربانی، مجاهد، پرهیزکار، متقی، مجتهد و فقیه بیان کرده‌اند، بازگو کنیم.

وی پیرامون ویژگی‌های کتاب حکایة السید گفت: با مطالعه این کتاب نخست با تأثیر آن پدر برای ساختن محیطی ایمانی، پاک و شایسته برای فرزندان آشنا می‌شویم، چرا که ایشان یکی از کسانی بود که زمینه‌ساز ایجاد فضایی گردید که انقلاب مبارک اسلامی از دل آن برخاست و سپس با جنبه مهمی از شخصیت امام خامنه‌ای(رض) و آن محیطی که این عالم بزرگ در آن پرورش یافت، آشنا می‌شویم؛ محیطی که اسلام را در خود جای می‌دهد، اسلام را می‌فهمد، اسلام را زندگی می‌کند و ارتباط با خداوند تبارک و تعالی را زیست می‌کند.

او پیرامون ابعاد شخصیتی امام خامنه‌ای تأکید کرد: ما همواره در برابر شخصیتی هستیم که ترجمه عملی حدیث پیامبر (ص) است که می‌فرماید «عالمان وارثان پیامبران هستند»، این نمونه از وارثان پیامبران، آن دسته از علمایی نیستند که بدون مسئولیت زندگی کنند. بلکه عالمی منظور رسول الله است که مسئولیت خود را در برابر اسلام و بشریت را می‌فهمد و بر دوش می‌گیرد و نقش خود را با همه عزت و کرامت ایفا می‌کند؛ و امام سیدعلی خامنه‌ای شهید همان کسی است که امتداد حرکت پیامبران است.

آیت الله رضا رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت، در این مراسم با اشاره به اینکه امروزه ما مواجه با سه نوع سبک در زندگی هستیم، تصریح کرد: یک سبکی که بر اساس نگاه سکولار هست، یعنی دین هیچ نقشی ندارد در متن اجتماع، فقط در ابعاد فردی است. سبک دوم، سبک ملحدانه یعنی سلوک انسان بر اساس انکار خداست، انکار توحید است و انکار آخرت است، طبیعتاً چنین انسانی با نگاه مادی‌گرایانه زندگی می‌کند. و سوم، یک نگاه مؤمنانه، سبک زندگی مؤمنانه است.

او اضافه کرد: ما باید الگوهایی را در جامعه امروز بشری معرفی بکنیم که می‌توان در جامعه امروز به گونه‌ای زندگی کرد که هم موحد بود، و هم محبت را در جامعه بشری منتشر کرد، و هم در برابر زر و زور و ستم مقابله کرد؛ یعنی هم مظهر رحمت باشد و هم مظهر قهر الهی، هم غضب الهی باشد، هم اشداء باشد.

نماینده مجلس خبرگان رهبری در ادامه خاطرنشان کرد: آنچه از خاطرات این کتاب به دست می‌آید این است که پدر رهبر شهیدمان هم در تهذیب نفس و تربیت نفس، هم در رفتار با خانواده و هم در رفتار با یاران، الگویی نمونه و تأثیرگذار بودند. ایشان هم پدر بود، هم معلم، هم مربی. این نشان می‌دهد هر کسی که بخواهد در عرصه جامعه بشری تأثیرگذار باشد، باید این مرحله تأدب و تهذیب را پشت سر بگذارد. اگر خودش تربیت نشود، نمی‌تواند دیگران را تربیت کند.

حجت الاسلام شیخ «معین دقیق» نماینده حزب الله در قم در این مراسم گفت: ما در حریم پاکی و طهارت هستیم. سزاوار است پیش از ورود به این مکان، سستی و درماندگی را از تن بیرون کنیم و ردای عزت، قدرت و شجاعت به تن کنیم. از همین مکان بود که بیانیه‌های بصیرت‌بخش صادر می‌شد، از همین مکان بود که امت هدایت می‌گردید، از همین مکان بود که نقشه‌ها طراحی می‌شد و امور امت اسلامی اداره می‌گشت، از همین مکان بود که رهبر بزرگ ما خواستار کتاب خداوند سبحانه و تعالی می‌شد. چه عشقی است که در این مکان بایستم و سخن بگویم در حالی که شهیدی عظیم را از دست داده‌ایم.

این استاد برجسته حوزه علمیه قم در ادامه تأکید کرد: جهان امروز در شرایط تأثیرگذاری به سر می‌برد. جهان امروز می‌خواهد بداند این رهبری که تمام زورگویان زمین گرد هم آمدند و برای قتل او نقشه کشیدند، چه کسی بود؟ از روی این باور که با شهادت او، تمدن اسلام را در این کشور نابود می‌کنند و با شهادت او، محور مقاومت را از بین می‌برند، اما در این کار شکست خوردند.

وی افزود: ما در این روزها بیش از هر چیز به «حکایة السید» نیاز داریم، به همان اسلام ناب محمدی تا به همه ملت‌ها و امتها برسد. دشمنان در این روزها می‌خواهند ارزش‌ها و موازین را واژگون کنند، می‌خواهند جوامع بشری را با ارزش‌های «جزیره ابستین» مهار کنند.

همچنین در این مراسم، سید مرتضی حیدری آل کثیر شاعر عرب اهل خوزستان به شعرخوانی درباره رهبر شهید انقلاب اسلامی پرداخت.