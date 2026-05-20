به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به عنوان نخستین اثر از مجموعه تاریخ شفاهی با موضوع پیشرفت، به چگونگی شکل‌گیری یک شرکت دانش‌بنیان در حوزه فناوری‌های الکترونیکی و کامپیوتری می‌پردازد؛ مجموعه‌ای که اختراع دوربین ثبت تخلفات راهنمایی و رانندگی، یکی از معروف‌ترین دستاوردهای آن به شمار می‌رود.

«آرزوهای دست‌ساز» با ارائه روایتی همدلانه و درونی از این کسب‌وکار به بررسی عوامل زمینه‌ساز، نقاط شکست، برخاستن دوباره و چالش‌های پیش روی این مجموعه پرداخته است. این اثر بیش از آنکه صرفاً یک گزارش تاریخی یا داستانی ساده باشد، تلاش کرده تا نقاط حساس، مشکلات و تدابیر مدیریتی را به تصویر بکشد. به همین دلیل، متن کتاب رویکردی چندبعدی دارد و میان «تاریخ شفاهی»، «داستان»، «روان‌شناسی موفقیت» و «راهنمای مدیریت کسب‌وکار» گام برمی‌دارد.

روایت پیشرفت و تجربه زیسته این جنبش دانشجویی در کنار حضور فعالان دانشجویی در هسته مرکزی شرکت، سبب استقبال گسترده جوانان، دانشجویان و دانش‌آموزان به‌ویژه در رشته‌های فنی‌ومهندسی و کارودانش از این اثر شده است. مخاطبان جوان در این کتاب می‌خوانند که چگونه تعدادی دانشجو توانسته‌اند برخلاف فضای رخوت‌انگیز برخی دانشگاه‌ها، آرمان‌های خود را دنبال کرده و به موفقیت دست یابند. سوژه این کتاب ملموس و پویا، دغدغه‌ای است که به نوعی آحاد جامعه با آن مواجه هستند.

این اثر به نویسندگی میلاد حبیبی که روایتگر داستان پرفراز و نشیب شکل‌گیری این شرکت دانش‌بنیان است، علاوه بر استقبال گسترده از سوی مخاطبان، در جشنواره‌های مختلفی نیز حضور یافته و موفق به کسب عناوین برتر شده است. کتاب «آرزوهای دست‌ساز» در بیست‌وسومین جشنواره ملی کتاب رشد جایزه ویژه فرهنگ کار را به دست آورد. این اثر در نخستین دوره جایزه کتاب «روایت پیشرفت» نیز، به عنوان اثر برگزیده این رویداد انتخاب و معرفی شد. همچنین در بیست‌ونهمین جشنواره کتاب سال دانشجویی نیز مورد تقدیر قرار گرفت.