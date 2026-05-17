به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «سرباز روز نهم» که مفتخر به تقریظ رهبر شهید انقلاب است، روایت میکند که چگونه یک نوجوان معمولی ولی فعال در مسجد و هیئت، با تلاش، خودسازی و مسئولیتپذیری، به فرماندهی تیپ فاطمیون میرسد، تحسین سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را برمیانگیزد، شهید پرورش میدهد و درنهایت عاقبت بخیر میشود.
این کتاب در نه بخش به تفصیل تمام ابعاد زندگی این شهید را موشکافانه بررسی نموده و نشان میدهد مصطفی در هر دوره چگونه با روحیه جهادی تنها به خدمت برای مردم و انقلاب میاندیشیده است.
مصطفی صدرزاده در این کتاب نه یک قهرمان دور از ذهن، بلکه یک جوان از میان خود ما معرفی میشود. این اثر برای نسل امروز که به دنبال الگوهای قابل لمس و نزدیک به زندگی خود هست، یک سرمایهگذاری برای مطالعه نسل جوان محسوب میشود.
همچنین یکی از نقاط قوت منحصربهفرد «سرباز روز نهم»، وجود ۵۵ پوشه صوتی از خود شهید است. خواننده با اسکن رمزینههای داخل کتاب، صدای مصطفی را در موقعیتهای مختلف میشنود؛ تجربهای که ارتباط احساسی جوانان با این شهید را چند برابر میکند.
در تقریظ رهبر شهید انقلاب بر این اثر آمده است: «پیش از این کتاب دیگری در شرح حال شهید صدرزاده خواندهام، ولی ابعاد شخصیت محبوب و چندجانبهی این شهید عزیز در این کتاب بیشتر بیان شده است. این چهره برجسته بیشک یک الگو است برای جوانان امروز و فردا. ارادهی قوی، فهم درست، روحیه ایثار، شجاعت، خستگیناپذیری، ادب، دلِ انباشته از محبت و صفا، و بسی دیگر از خصوصیات برجسته، بخشهایی از شخصیت این جوان فداکار و انقلابی نسلهای دوم و سوم انقلاب است. خواندن این کتاب برای من غبطهانگیز است...»
چاپ جدید کتاب «سرباز روز نهم» از جمله عناوین ویژه انتشارات راهیار در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب است.
نظر شما