خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - علیرضا نوری کجوریان: مازندران استان آب و باران است اما داده‌های هواشناسی نشان می‌دهد بارش‌ها کم و کمتر شده و دمای هوا نیز هر سال در پی تغییر اقلیم افزایش یافته است، از این رو صرفه‌جویی در منابع اعم از آب و برق و گاز، راهکاری برای حفظ و مدیریت منابع است.

باید گفت که کلید اصلی صرفه‌جویی در دست مصرف کننده است و هر خانه یک سنگر در جهاد بزرگ صرفه‌جویی محسوب می‌شود.

از سوی دیگر وقوع جنگ تحمیلی و حمله دشمن آمریکایی-صهیونیستی به زیرساخت‌ها، شرایط را در سال جاری ویژه‌تر از قبل کرده است. امروز میدان جهاد از خانه‌ها می‌گذرد. پس صرفه‌جویی در منابع، در اولویت قرار دارد.

روایت کاهش بارش و افزایش دما

نخستین گام در جهاد صرفه‌جویی، شناختن وضعیت موجود است، زیرا اگر ندانیم سرزمین ما با چه بحرانی روبه‌رو است، نمی‌توانیم برای مقابله با آن برنامه‌ریزی کنیم.

داده‌های هواشناسی نشان می‌دهد که دیگر نمی‌توان روی بارش‌های همیشگی مازندران حساب کرد و این یعنی جهاد صرفه‌جویی از همان جایی که آمار باران و دما را می‌خوانیم، آغاز می‌شود. مسئولان هواشناسی با انتشار تازه‌ترین داده‌های خود، تصویری روشن از آینده نه چندان دور استان ترسیم کرده‌اند.

هوشنگ بهزادی، مدیرکل هواشناسی مازندران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تازه‌ترین داده‌های دریافتی از مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی گفت: میانگین بارش سال ۱۴۰۴ مازندران به ۵۵۰.۱ میلی‌متر رسیده که نسبت به دوره آماری بلندمدت که ۶۵۶.۴ میلی‌متر بوده، حدود ۱۶ درصد کاهش یافته است.

بهزادی مهر افزود: این رقم نسبت به سال قبل از آن که ۷۱۹.۲ میلی‌متر ثبت شده بود، افت ۲۴ درصدی را نشان می‌دهد و این یعنی مازندران نزدیک به یک چهارم بارش خود را در مقایسه با سال پیش از دست داده است، آماری که برای یک استان باران‌خیز بسیار نگران‌کننده به نظر می‌رسد.

بهزادی در پاسخ به این سؤال که آیا این داده‌ها به معنای ضرورت تغییر در الگوی زندگی مردم است، تأکید کرد: باور عمومی «مازندران همیشه بارانی است» باید تغییر کند، زیرا داده‌های ۳۰ ساله نشان می‌دهد که اقلیم استان در حال دگرگونی است و امروز هر خانواده با مدیریت مصرف آب و انرژی، نقش مستقیمی در مقابله با این بحران خاموش ایفا می‌کند.

او در پایان گفت: جهاد صرفه‌جویی ضرورت علمی و اقلیمی است و اگر امروز مصرف را مدیریت نکنیم، فردا با کمبودهای جبران‌ناپذیری روبه‌رو خواهیم شد و کلید این جهاد، همانطور که اشاره شد، در دست مردم است.

نحیف شدن رودخانه‌ها و ضرورت مدیریت مصرف

دومین جبهه جهاد صرفه‌جویی، رودخانه‌های مازندران هستند، زیرا آبی که از این رودخانه‌ها می‌گذرد، سرمایه مشترک همه نسل‌هاست و متأسفانه آمارها نشان می‌دهد این سرمایه در حال کاهش سریع است. اگر هر خانواده در مصرف آب جهاد نکند، به زودی صدای خشک‌شدن رودخانه‌هایی را خواهیم شنید که روزگاری نماد طراوت و سبزی مازندران بودند. جهاد صرفه‌جویی یعنی هر قطره آب را غنیمت بشماریم و نگذاریم سرمایه ملی به راحتی هدر برود.

حیدر داودیان، مدیرعامل آب منطقه‌ای مازندران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با استناد به آمار ثبت شده از ایستگاه‌های هیدرومتری سراسر استان گفت: از ابتدای سال آبی جاری یعنی مهر ۱۴۰۴ تا پایان فروردین ۱۴۰۵، مجموع آبدهی هفت رودخانه مهم مازندران شامل چشمه‌کیله، چالوس، هراز، بابلرود، تلار، تجن و نکارود به یک میلیارد و ۱۳۸ میلیون مترمکعب رسیده است.

داودیان افزود: در این میان، بیشترین سهم از این مقدار با ۲۳۴ میلیون مترمکعب مربوط به رودخانه تجن است و این آمار نشان‌دهنده نقش مهم این رودخانه در تأمین آب شرق استان است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای مازندران گفت: رودخانه هراز به عنوان شریان حیاتی تأمین آب مرکز و شرق استان، نزدیک به یک سوم کمتر از پارسال آب دارد و این یعنی کشاورزی، محیط زیست و آب شرب استان با تهدید جدی و بی‌سابقه‌ای روبه‌رو است که مقابله با آن نیازمند عزم همگانی می‌باشد.

داودیان با تأکید بر نقش مصرف‌کنندگان در مدیریت این بحران گفت که با این روند کاهش آبدهی، دیگر جایی برای مصرف بی‌رویه باقی نمی‌ماند و کلید اصلی مدیریت منابع آب در دست مصرف‌کنندگان است. او افزود که هر خانواده می‌تواند با کاهش ۲۰ درصدی مصرف، نقشی بزرگ‌تر از یک سد بزرگ در پایداری منابع آبی ایفا کند و این همان جهاد صرفه‌جویی است که باید از هر خانه آغاز شود.

مصرف ۶۰ درصد آب بالاتر از استاندارد جهانی است

سومین جبهه، عادت‌های روزمره ما در مصرف آب است، زیرا جهاد صرفه‌جویی یعنی قبل از اینکه مسئولان به فکر تأمین آب بیفتند، ما در خانه‌هایمان جلوی هدررفت آب را بگیریم. هر دوشی که بیش از نیاز طول می‌کشد، هر شلنگی که در حیاط رها می‌شود و هر شیری که مدام می‌چکد، یک عقب‌نشینی در این جهاد بزرگ محسوب می‌شود.

آمارهای شرکت آبفا نشان می‌دهد که مردم مازندران ۶۰ درصد بیش از استاندارد جهانی آب مصرف می‌کنند و این فاصله معنادار، همان نقطه‌ای است که جهاد از آنجا شروع می‌شود.

بهزاد برارزاده، مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: مصرف آب مازندران از ۱۳ هزار و ۵۰۰ لیتر در ثانیه به ۱۶ هزار لیتر رسیده است و این رشد حدود ۱۹ درصدی در حالی ثبت شده که بر اساس استانداردهای جهانی معتبر، هر فرد نباید روزانه بیش از ۱۲۰ لیتر آب مصرف کند.

برارزاده افزود: این افزایش مصرف در شرایطی رخ داده که شبکه توزیع آب نیز با فرسودگی دست و پنجه نرم می‌کند و این دو معضل همزمان، کار تأمین آب پایدار را بسیار دشوار ساخته است.

مدیرعامل آبفای مازندران با ارائه آماری قابل تأمل و هشداردهنده گفت: متأسفانه در شهرهای مازندران سرانه مصرف آب به بیش از ۱۹۰ لیتر و در روستاها به بالای ۲۰۰ لیتر در روز رسیده است، در حالی که استاندارد جهانی ۱۲۰ لیتر است و این یعنی مردم مازندران نزدیک به ۶۰ درصد بیشتر از میانگین جهانی آب مصرف می‌کنند.

او افزود: این الگوی مصرف در شرایط کاهش بارش و کم‌آبی شدید رودخانه‌ها، نه فقط غیرقابل قبول، بلکه بسیار خطرناک و تهدیدکننده پایداری زندگی در استان است و اگر این روند ادامه پیدا کند، حتی با وجود سدها و تصفیه‌خانه‌های متعدد نیز پاسخگوی نیاز نخواهیم بود.

او در پایان از مردم خواست که به پویش «هر خانه یک مخزن» بپیوندند و تأکید کرد که مخزن واقعی فقط یک ظرف پلاستیکی نیست، بلکه اراده جمعی و عزم ملی برای صرفه‌جویی است و کلید صرفه‌جویی در دست تک تک مردم قرار دارد، پس جهاد را از خانه شروع کنیم.

صنعت برق مازندران؛ ساعات قرمز مصرف و طرح جهادی مهتاب

چهارمین جبهه جهاد صرفه‌جویی، برق است، زیرا تابستان پیش رو همراه با گرمای هوا و افزایش بی‌سابقه مصرف کولرها، شبکه برق را در آستانه فروپاشی و خاموشی‌های گسترده قرار خواهد داد.

جهاد صرفه‌جویی در برق یعنی تنظیم کولر روی ۲۵ درجه به جای ۲۲، یعنی خاموش کردن چراغ‌های اضافه در اتاق‌های خالی و یعنی پرهیز از استفاده همزمان از لوازم پرمصرف در ساعات اوج. امروز که دشمن زیرساخت‌های انرژی را هدف گرفته، هر وات برقی که صرفه‌جویی می‌کنیم، یک گلوله در جهاد اقتصادی است.

سیدکاظم حسینی، مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیکی فصل گرما و افزایش قریب‌الوقوع مصرف برق گفت: از همه مشترکان محترم خانگی، تجاری و اداری درخواست داریم برای کمک به پایداری شبکه و جلوگیری از فشار مضاعف بر تجهیزات، از استفاده از لوازم پرمصرف برقی در ساعات اوج مصرف که ۱۲ تا ۱۷ و ۲۰ تا ۲۳ است، به شدت خودداری کنند.

حسینی افزود: همکاری مردم در این ساعات حساس، نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از خاموشی‌های گسترده و ناخواسته خواهد داشت و تجربه سال‌های قبل نشان داده که با مشارکت مردمی می‌توان از بحران عبور کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران با تأکید بر نقش ساده‌ترین اقدامات در کاهش پیک مصرف گفت: تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه سلسیوس به جای ۲۲ یا ۲۳ درجه، اگر در سطح استان رعایت شود، می‌تواند ده‌ها مگاوات از میزان پیک مصرف بکاهد و فشار را از روی شبکه بردارد.

حسینی توضیح داد: این اقدام نه تنها به پایداری شبکه کمک می‌کند، بلکه از خاموشی‌های گسترده نیز جلوگیری خواهد کرد و این همان جهاد خاموش اما فوق‌العاده تأثیرگذاری است که از هر خانه و هر اداره شروع می‌شود و نتیجه آن به کل استان بازمی‌گردد.

مصطفی بابایی، مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اجرای یک طرح جهادی جدید و میدانی در حوزه مدیریت مصرف خبر داد و گفت: در راستای مدیریت هوشمند تلفات انرژی و جلوگیری از هرگونه دستکاری در لوازم اندازه‌گیری، طرح جهادی مهتاب را با حضور ۱۸ نفر از کارشناسان مجرب در قالب ۶ اکیپ فنی و عملیاتی در محدوده تجاری خیابان امام خمینی شهرستان نور اجرا کرده‌ایم.

بابایی افزود: این طرح با رویکرد هوشمندسازی شبکه، کنترل‌پذیری مصرف و خروج لوازم اندازه‌گیری از دسترس مشترکین متخلف طراحی شده و هدف اصلی، کاهش تلفات و سوق دادن مصرف به سمت الگوی بهینه است.

وی از مردم خواست هنگام خروج از منزل، کولر را خاموش کنند و چراغ‌های اضافه را روشن نگذارند، زیرا همین کارهای ساده، کلید اصلی جهاد صرفه‌جویی هستند.

مازندرانِ باران‌خیز، امروز با کاهش ۱۶ تا ۲۴ درصدی بارش، افزایش محسوس دما، افت ۲۳ تا ۳۱ درصدی آبدهی رودخانه‌ها و در مقابل، رشد ۱۹ درصدی مصرف آب و مصرف ۶۰ درصدی بالاتر از استاندارد جهانی روبه‌رو است.

هر خانه یک سنگر و هر مصرف‌کننده یک سرباز است. آینده این سرزمین و پیروزی در جنگ اقتصادی، به همین تصمیم‌های کوچک روزمره گره خورده است. کلید صرفه‌جویی در دست ما است، جهاد را از خانه شروع کنیم.