دستگیری ۴۱ تبعه غیر مجاز در سمنان؛ ۴ خودروی شوتی توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب شامگاه جمعه در انجام ماموریت پلیسی به اجرای طرح ضربتی پلیس برای مقابله با اتباع خارجی غیر مجاز در سمنان خبر داد و افزود: این طرح طی بازه ۲۴ ساعت اجرا شده است.

وی از انجام اقدامات تخصصی و گشت زنی هدفمند در راستای تحقق هدف‌گذاری فوق در سمنان خبر داد و بیان کرد: رویکرد این طرح حفظ آرامش و امنیت پایدار برای شهروندان بوده است.

فرمانده انتظامی سمنان از دستگیری ۴۱ نفر از اتباع خارجی غیر مجاز در این شهر خبر داد و تصریح کرد: برای رسیدن به امنیت پایدار این گونه طرح ها ادامه دار است.

عرب توقیف چهار خودرو شوتی را دیگر عملیات موفق پلیس برشمرد و توضیح داد: این خودروها روانه پارکینگ شدند.

وی با تاکید به برخورد قانونی با سارقان، متخلفان و اتباع خارجی غیر مجاز، اضافه کرد: از شهروندان درخواست داریم موارد مشکوک را اطلاع دهند تا موضوع از طریق قانون پیگیری شود.