اجتماع حوزویان و مردم قم در حمایت از شیعیان منطقه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع بزرگ حوزویان و امت حزب‌الله قم در حمایت از علمای شیعه کشورهای بحرین شامگاه جمعه در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها برگزار شد.



این اجتماع با حضور گسترده علما، اساتید حوزه، مسئولان حوزوی، روحانیون، طلاب و اقشار مختلف مردم انقلابی قم و به همت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی و مدیریت حوزه‌های علمیه برگزار شد.



شرکت‌کنندگان در این مراسم با سر دادن شعارهایی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی، اقدامات دولت‌های وابسته منطقه علیه ملت‌های مسلمان و شیعیان را محکوم کردند و بر استمرار راه مقاومت و ایستادگی در برابر نظام سلطه جهانی تأکید داشتند.



از جلوه‌های قابل توجه این مراسم، حضور پرشور طلاب و فضلای غیرایرانی به همراه خانواده‌هایشان بود که با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای اسلامی، همبستگی خود را با محور مقاومت و ملت‌های مظلوم منطقه اعلام کردند.



معین دقیق نماینده حزب الله لبنان در قم با تشریح جنایات رژیم صهیونیستی و همچنین اقدامات دولت لبنان علیه جریان مقاومت، بر ضرورت حمایت همه‌جانبه امت اسلامی از جبهه مقاومت و شیعیان مظلوم منطقه تأکید کرد.



در بخش دیگری از این اجتماع، آیت الله محسن اراکی عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به دستاوردهای مقاومت ملت ایران و جریان‌های آزادی‌خواه در برابر جبهه استکبار، به تبیین ابعاد مختلف ایستادگی ملت‌ها در مقابله با سیاست‌های سلطه‌طلبانه پرداخت.



وی گفت: مقاومت ملت ایران و جبهه مقاومت اسلامی، موجب ناکامی دشمنان در تحقق اهداف خود در منطقه شده است.



این مراسم همچنین با مداحی یکی از ذاکران اهل‌بیت علیهم‌السلام همراه بود که فضای معنوی و حماسی ویژه‌ای به اجتماع حوزویان و مردم بخشید.



اجتماع حوزویان و مردم قم در حالی برگزار شد که حاضران با اعلام حمایت از شیعیان مظلوم منطقه، بر ضرورت حفظ وحدت جهان اسلام و مقابله با توطئه‌های دشمنان علیه ملت‌های مسلمان تأکید کردند.