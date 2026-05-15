لبنان تمدید ۴۵ روزه آتش بس با تل آویو را تأیید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، هیئت مذاکره‌کننده لبنانی از توافق طرف‌های درگیر بر تمدید ۴۵ روزه آتش‌بس جاری خبر داد و مدعی شد این تمدید همراه با آغاز یک مسیر امنیتی زیر نظر آمریکا، حاشیه‌ای از ثبات را برای آن کشور ایجاد می‌کند.

این هیئت ادعا کرد که تمدید آتش‌بس و آغاز مسیر امنیتی با نظارت آمریکا، افق سیاسی تازه‌ای به سوی آرامش و ثبات پایدار می‌گشاید.

این هیئت تأکید کرد لبنان مشارکت سازنده خود در مذاکرات را ادامه خواهد داد و در عین حال بر پایبندی کامل به حاکمیت ملی و تأمین امنیت شهروندانش اصرار دارد.

این هیئت همچنین بر تعهدش به دستیابی به توافقی جامع تأکید کرد، به گونه ای این توافق حاکمیت لبنان را به طور کامل احیا کرده و امنیت تمامی شهروندان را تضمین کند.

هیئت لبنانی در بخش پایانی این بیانیه خواستار اجرای سازوکاری اجرایی و قابل راستی‌آزمایی با ضمانت آمریکا برای اجرای تعهدات شد، مشروط بر این که این کار به حاکمیت ملی لبنان آسیبی وارد نکند.

این خبر دقایقی پس از آن صورت می گیرد که وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی برای ۴۵ روز دیگر تمدید شد.

این درحالی است که حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان همچنان ادامه دارد و در همین ارتباط، وزارت بهداشت این کشور اعلام کرد که سه امدادگر در حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان شهید شدند.

واکنش نخست وزیر لبنان به مذاکره این کشور و رژیم صهیونیستی



«نواف سلام» نخست‌وزیر لبنان بدون اشاره به مخالفت گروه های مختلف این کشور با خلع سلاح مقاومت مدعی شد: کشور تنها با یک تصمیم ملی واحد و یک سلاح واحد که همان سلاح ارتش لبنان است، برپا می‌شود.

وی با فراموشی نقش مقاومت در حمایت از حاکمیت ملی لبنان مدعی شد: ماجراجویی‌های بیهوده در خدمت نقشه های خارجی دیگر کافی است؛ آخرینِ این ماجراجویی‌ها جنگی بود که ما آن را انتخاب نکردیم، بلکه به ما تحمیل شد.

سلام افزود: نجات واقعی لبنان تنها با بازگشت به منطق دولت و احترام به قانون اساسی امکان‌پذیر است.

