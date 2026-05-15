۱۷ نظامی صهیونیست در حمله حزب الله زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، وزارت بهداشت اسرائیل به زخمی شدن ۱۷ نفر در عملیات‌های دیروز (جمعه) مقاومت لبنان اعتراف کرد.

در همین راستا، مقاومت اسلامی لبنان در مجموعه عملیات‌ متعدد پهپادی، تجمع نیروها و ادوات زرهی ارتش اسرائیل را در چندین نقطه از جنوب لبنان و شمال فلسطین اشغالی هدف قرار داد.

نیروهای مقاومت لبنان همچنین تجمع ادوات زرهی ارتش اشغالگر در شهرک خیام لبنان را با پهپاد انتحاری هدف قرار داد و اعلام کرد که این شلیک به هدف برخورد کرده است.

همچنین تجمع ادوات و نیروهای اشغالگر در تپه العویضه در شهرک «العدیسه» در مرز جنوبی لبنان نیز با پهپاد انتحاری مورد حمله قرار گرفت.

مقاومت اسلامی همچنین از هدف قرار دادن تجمع نیروها و ادوات اشغالگران در منطقه الناقوره با دسته‌ای از پهپادهای انتحاری خبر داد.

در شهرک «رشاف» نیز تجمع نیروها و ادوات دشمن در محله البرکه با دسته پهپادی هدف قرار گرفت.

در ادامه عملیات حزب الله لبنان، یک بولدوزر متعلق به ارتش اسرائیل با اصابت مستقیم پهپاد انتحاری منهدم شد.

مقاومت اسلامی در ادامه این مجموعه عملیات‌، پادگان کریات‌شمونه در شمال فلسطین اشغالی را نیز با دسته‌ای از پهپادهای انتحاری هدف حمله قرار داد.

این گروه به تلفات احتمالی این حملات هیچ اشاره ای نکرده است.

این حملات در واقع پاسخ مشروع و قانونی به تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی لبنان است که از ۱۱ اسفند تاکنون جریان دارد و در جریان آن هزاران لبنانی شهید شدند.

در همین راستا، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی روستای حاروف در جنوب آن کشور را هدف حمله هوایی قرار دادند که در نتیجه آن ۳ امدادگر به شهادت رسیدند.

این حمله بار دیگر نگرانی‌های جدی درباره هدف قرار گرفتن عمدی کادر درمان و امداد در منطقه را به دنبال داشته است.

در همین راستا، وزارت بهداشت لبنان دیروز جمعه اعلام کرد که تعداد شهدا در این کشور از ۲ مارس گذشته تاکنون (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) به ۲ هزار و ۹۵۱ تن افزایش پیدا کرده است.

حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان تاکنون ۸ هزار و ۹۸۸ زخمی برجای گذاشته است.

بر اساس این گزارش جدیدترین حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف صور در جنوب لبنان دست کم ۳۷ زخمی برجای گذاشته است.

هماهنگ کننده سازمان ملل در امور بشردوستانه لبنان نیز گفت: با وجود آتش بس حملات اسرائیل علیه این کشور ادامه دارد و غیر نظامیان در حال قربانی شدن هستند.