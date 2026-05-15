آیت الله اراکی: دوران اتکای حکام منطقه به آمریکا رو به پایان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن اراکی، شامگاه پنجشنبه در اجتماع بزرگ حوزویان، طلاب و اقشار مختلف مردم قم در حمایت از شیعیان مظلوم منطقه که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها برگزار شد، با اشاره به تحولات منطقه و افزایش فشارها علیه شیعیان در برخی کشورهای عربی، با بیان اینکه برخی دولت‌های منطقه تصور می‌کنند حمایت آمریکا می‌تواند بقای سیاسی آنان را تضمین کند، اظهار کرد: امروز نشانه‌های افول قدرت استکبار جهانی بیش از هر زمان دیگری آشکار شده و آمریکا دیگر آن اقتدار گذشته را در منطقه ندارد.



وی گفت: به دولت‌های کویت، بحرین، امارات و عربستان هشدار می‌دهیم که مسیر کنونی سرانجامی جز شکست نخواهد داشت و روزی فرا خواهد رسید که بساط حکومت‌های وابسته از این منطقه برچیده شود.



عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سرنوشت رژیم بعث عراق افزود: همان‌گونه که همه دیدند صدام با وجود برخورداری از حمایت‌های گسترده قدرت‌های خارجی، در نهایت سقوط کرد، امروز نیز آمریکا در شرایط ضعف، استیصال و ناتوانی قرار گرفته و قادر به نجات متحدان منطقه‌ای خود نخواهد بود.



وی با بیان اینکه ملت‌های مسلمان منطقه نسبت به ظلم و تعدی بی‌تفاوت نخواهند ماند، ادامه داد: نیروهای مقاومت اسلامی طی سال‌های گذشته با صبر و خویشتنداری رفتار کردند، اما این صبر حد و مرزی دارد و ادامه فشارها علیه شیعیان می‌تواند شرایط منطقه را دستخوش تحولات جدی کند.



آیت الله اراکی با انتقاد از برخورد برخی دولت‌های عربی با علما و فعالان شیعه تصریح کرد: امروز علمای شیعه بحرین در زندان‌ها تحت شدیدترین فشارها قرار دارند و حقوق اولیه آنان نادیده گرفته می‌شود.



وی افزود: در امارات نیز شماری از ایرانیان مقیم که به صورت رسمی و قانونی در این کشور حضور دارند، در بازداشت به سر می‌برند و این اقدامات نمی‌تواند بدون واکنش افکار عمومی جهان اسلام باقی بماند.



عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: ملت ایران، حوزه‌های علمیه و جریان مقاومت اسلامی در برابر ظلم به شیعیان منطقه سکوت نخواهند کرد و حمایت از مظلومان را وظیفه دینی و انسانی خود می‌دانند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر فشارهای خارجی گفت: مقاومت ملت ایران و جبهه مقاومت موجب ناکامی دشمنان در تحقق اهدافشان شده و همین مسئله خشم قدرت‌های استکباری و دولت‌های وابسته منطقه را برانگیخته است.