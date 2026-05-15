قنبریان: حضور آگاهانه مردم تضمین تداوم رهبری و امنیت ملی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن قنبریان شامگاه جمعه در اجتماع شبانه مردم اراک اظهار کرد: افزایش قیمت حامل‌های انرژی، برق و اقلام ضروری می‌تواند تاب‌آوری عمومی جامعه را تضعیف کند.

وی افزود: دولت موظف است در شرایط حساس کنونی، وظایف خود را در قبال دهک‌های پایین درآمدی، بازنشستگان و کارگران به بهترین شکل انجام دهد و از هرگونه آزادسازی قیمت‌ها در حوزه کالاهای اساسی جلوگیری کند.

حجت‌الاسلام قنبریان تصریح کرد: امام خمینی(ره) در دوازدهم فروردین سال ۱۳۵۸ فرمودند «امروز روز امامت امت است» اما عظمت شخصیت و رهبری امام سبب شد در آن مقطع عمق این تعبیر کمتر درک شود.

وی ادامه داد: پس از شهادت رهبر انقلاب و در نخستین پیام رهبر جدید انقلاب اسلامی که بر «رهبری مردم ایران» تأکید شد، جامعه معنای حقیقی این تعبیر را به‌خوبی درک کرد.

حجت‌الاسلام قنبریان تاکید کرد: در آن مقطع، کشور با شرایطی روبه‌رو بود که مردم باید با حضور، بصیرت و مطالبه‌گری، زمینه اجرای دقیق قانون اساسی و انتخاب سریع و شایسته رهبری را فراهم می‌کردند.

وی با بیان اینکه مردم هرگز در جایگاه فشار برای تحمیل فردی خاص به رهبری قرار نگرفتند ادامه داد: ملت ایران نه جای مجلس خبرگان نشستند و نه نسبت به سرنوشت کشور بی‌تفاوت بودند، بلکه با حضور در صحنه و مطالبه اجرای قانون اساسی، از مجلس خبرگان رهبری خواستند وظیفه قانونی خود را با دقت و در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهد.

این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: در آن مقطع حتی پیشنهادهایی برای به تعویق افتادن انتخاب رهبر تا پس از پایان جنگ مطرح شد، اما مردم با حضور در خیابان‌ها و تأکید بر اجرای فوری قانون اساسی، اجازه ندادند کشور دچار خلأ مدیریتی و ناامنی شود و همین حضور، امنیت و آرامش لازم را برای تصمیم‌گیری دقیق خبرگان فراهم کرد.

وی افزود: ملت ایران در این مدت با حضور در صحنه، در برابر تهدیدات داخلی و خارجی ایستادند و وحدت، انسجام و پایبندی خود به جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشتند.

حجت‌الاسلام قنبریان بیان کرد: این حضور، تنها مختص حامیان همیشگی نظام نبود بلکه بسیاری از افرادی که گلایه‌هایی نیز داشتند، برای حفظ وطن و یکپارچگی کشور در میدان باقی ماندند.

وی گفت: مردم پس از اعلام آتش‌بس نیز صحنه را ترک نکردند و با تأکید بر مطالبات و شعارهای مطرح‌شده در دوران جنگ، خواستار تحقق چارچوب‌ها و مطالبات اعلام‌شده در بیانیه شورای عالی امنیت ملی شدند و این موضوع نشان‌دهنده هوشیاری و مسئولیت‌پذیری ملت ایران است.

قنبریان تاکید کرد: مردم نیز در کنار مطالبه‌گری، باید نقش اجتماعی خود را ایفا کنند و همان‌گونه که در میدان‌های مختلف حضور داشتند، در عرصه حمایت اقتصادی و اجتماعی نیز فعال باشند.

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: در برخی مناطق، صندوق‌های قرض‌الحسنه محلی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر راه‌اندازی شده و این اقدامات باید گسترش یابد.

وی بر حمایت از کسب‌وکارهای کوچک تأکید کرد و گفت: اگر خانواده‌ها خرید روزانه و هفتگی خود را از مغازه‌های کوچک و مشاغل محلی انجام دهند، بدون پرداخت هزینه اضافی، به افزایش تاب‌آوری اقتصادی این واحدها کمک کرده‌اند، چراکه فروشگاه‌های بزرگ توان تحمل بحران بیشتری دارند و کسب‌وکارهای کوچک آسیب‌پذیرند.

حجت‌الاسلام قنبریان صرفه‌جویی و مدیریت مصرف را از دیگر الزامات شرایط کنونی دانست و افزود: همان‌گونه که کاهش مصرف و صرفه‌جویی به افزایش تاب‌آوری جامعه کمک می‌کند، حمایت مردمی از اقشار ضعیف و مشاغل خرد نیز می‌تواند کشور را در عبور موفق از شرایط دشوار یاری کند.

وی تصریح کرد: ملت ایران با سربلندی از این آزمون عبور کرده و با حفظ وحدت و همدلی، ایرانی آباد، مقتدر و پیشرفته برای نسل‌های آینده خواهند ساخت.